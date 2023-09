Fin al misterio: técnico de Argentina respondió si Lionel Messi viajará a Bolivia para el partido de Eliminatorias

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Lionel Scaloni fue cauto sobre el futuro de Messi y su participación en el Mundial de 2026. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Sobre la opción de regular los minutos de juego que disputaría Messi, Scaloni explicó que no habla de eso con el capitán. “El otro día (ante Ecuador) estaba cansado y pidió el cambio, pero no es necesario hablar. Si él se siente bien, estará siempre”.

“Si viaja es porque está para jugar, si no, no iría. Todos sabemos que él siempre quiere jugar. Luego veremos el martes qué decisión tomamos”, consideró.

El DT argentino evitó confirmar la formación para el partido ante Bolivia , pero anticipó que “el equipo será parecido al que jugó el otro día [en el 1-0 sobre Ecuador], siempre que no surja ninguna complicación entre hoy y mañana”.

La Paz, destino de riesgo

Argentina viajará dos días antes del partido. “Lo hicimos así el año pasado y no es que repetimos porque se ganó, sino porque no hay una ciencia exacta para esto. Lo hacemos así porque preferimos que, si se sufre la altura, podemos sufrirlo de otra manera, y no necesariamente por el resultado de la otra vez”.