Wilmar Barrios anuncia protagonismo para las Eliminatorias: “Queremos los primeros lugares, no quedar sextos o quintos”

La Selección Colombia obtuvo su primera victoria en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, frente a Venezuela en el Estadio Metropolitano. Sin embargo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo no tiene tiempo para celebraciones prolongadas, ya que está enfocado en su próximo desafío en el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

“Nuestro objetivo es quedar en los primeros lugares”

En cuanto a los cambios en la clasificación para el Mundial de la Fifa, teniendo un lugar más para Conmebol, Barrios añadió: “De la misma forma, sigue siendo un objetivo para nosotros, más allá de que hay un cupo más, nuestro objetivo es quedar en los primeros lugares, no pensando en quedar sexto o quinto. Nuestra meta es tener una gran Eliminatoria, hacer todos los puntos en casa y después intentar conseguir puntos afuera”.

Luis Sinisterra destacó su versatilidad

El talentoso Luis Sinisterra se pronunció sobre el estilo de juego que la selección ha venido adoptando y el firme objetivo de conquistar los tres puntos en Santiago. Asimismo, el jugador subrayó la importancia de no subestimar al adversario, a pesar de su reciente derrota en la primera fecha de las Eliminatorias.

Sinisterra comenzó destacando la coherencia del enfoque de juego del equipo: “Tenemos una idea de juego bastante clara”. Analizando al oponente, añadió: “Tuvimos la oportunidad de ver el partido. La Eliminatoria no es nada fácil y menos de local. Ellos no han tenido los mejores resultados últimamente, pero nosotros preparamos el partido de Colombia y entramos a la cancha a hacer nuestro trabajo y poner en práctica lo que se hace en la semana”.

Cuando se le consultó sobre su versatilidad en el campo de juego, Sinisterra respondió: “En mi club lo he hecho. He tenido la oportunidad de jugar en todo el frente en ataque y donde el profe me ponga ahí siempre estaré para aportarle al equipo”.