Luis Rubiales, quien besó forzadamente a la jugadora Jenni Hermoso, le tiraron huevos en la presentación de su libro

Pésimo momento para Luis Rubiales en España durante la presentación de su libro en Madrid. El dirigente le dio la vuelta al mundo luego del beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso durante una premiación. El directivo recibió una condena por ese acto que indignó a multitudes.

En varios videos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español sentado en una tarima con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”. Sin pensar que iba recibir el abucheo y los lanzamientos de huevos por un fanático que no olvida el beso contra Jenni Hermoso.

Se oye a un hombre decir “no se preocupen, no pasa nada” antes de lanzarle tres huevos a Rubiales. El exdirigente deportivo logró esquivar dos pero uno le impactó en la espalda. Eso desató su ira y se fue corriendo para atajar al agresivo asistente, que rápidamente fue envuelto por personal de seguridad.

Rubiales se notó enojado y envalentonado al momento de lanzarse y perseguir al agresor. El evento de presentación parece que quedó a un lado y los ojos se colocan en los huevos lanzados a Luis Rubiales. Otro video muestra a la Policía local de Madrid llevándose al hombre. La presentación continuó con normalidad.

Identidad del agresor y la defensa de Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso

Varios medios locales como El País y el Diario Marca reportaron que el agresor es tío del exdirigente deportivo, que también se llama Luis Rubiales. La AFP contactó con la Policía, que informó que detuvo a un hombre de nacionalidad española, pero declinó confirmar el vínculo de parentesco.

Rubiales había defendido en días atrás su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido” y confesó ser víctima de una campaña de la “extrema izquierda” de España y Europa.

Hay gente que hace daño gratuito a mis hijas, a mis seres queridos y a mí. Con falsedades. Es una de las razones por las que decidí escribir #MatarARubiales para aclarar la verdad y contribuir a limpiar mi nombre.

El Señor @Buenafuente, presentador de @rtve ayer erró gravemente.… pic.twitter.com/tAqF5NE01n — Luis Rubiales (@LuisRubiales_17) November 7, 2025

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.