Suscribirse

Deportes

Luis Rubiales, quien besó forzadamente a la jugadora Jenni Hermoso, le tiraron huevos en la presentación de su libro

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por su beso forzado a Jenni Hermoso, fue atacado con huevos durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

William Horacio Perilla Gamboa

13 de noviembre de 2025, 11:26 p. m.
Luis Rubiales sale de un juzgado español / Momento exacto del beso a Jenni Hermoso.
Luis Rubiales sale de un juzgado español / Momento exacto del beso a Jenni Hermoso. | Foto: AFP / Pantallazo RTVE

Pésimo momento para Luis Rubiales en España durante la presentación de su libro en Madrid. El dirigente le dio la vuelta al mundo luego del beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso durante una premiación. El directivo recibió una condena por ese acto que indignó a multitudes.

En varios videos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español sentado en una tarima con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”. Sin pensar que iba recibir el abucheo y los lanzamientos de huevos por un fanático que no olvida el beso contra Jenni Hermoso.

Se oye a un hombre decir “no se preocupen, no pasa nada” antes de lanzarle tres huevos a Rubiales. El exdirigente deportivo logró esquivar dos pero uno le impactó en la espalda. Eso desató su ira y se fue corriendo para atajar al agresivo asistente, que rápidamente fue envuelto por personal de seguridad.

YouTube video player

Rubiales se notó enojado y envalentonado al momento de lanzarse y perseguir al agresor. El evento de presentación parece que quedó a un lado y los ojos se colocan en los huevos lanzados a Luis Rubiales. Otro video muestra a la Policía local de Madrid llevándose al hombre. La presentación continuó con normalidad.

Identidad del agresor y la defensa de Luis Rubiales tras el beso a Jenni Hermoso

Varios medios locales como El País y el Diario Marca reportaron que el agresor es tío del exdirigente deportivo, que también se llama Luis Rubiales. La AFP contactó con la Policía, que informó que detuvo a un hombre de nacionalidad española, pero declinó confirmar el vínculo de parentesco.

Rubiales había defendido en días atrás su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney, el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido” y confesó ser víctima de una campaña de la “extrema izquierda” de España y Europa.

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Luis Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Melania Trump sorprende en la Casa Blanca con una orden ejecutiva que cambiará la vida de miles de jóvenes en Estados Unidos

2. La razón por la que la obra maestra de Luis Díaz en Berlín no pudo ser tenida en cuenta para el Premio Puskás: sorpresa total

3. Procuraduría confirmó suspensión del alcalde Vásquez y continúa investigación por presunta participación política

4. ¿Por qué es festivo el lunes 17 de noviembre en Colombia? Solo quedan 3 feriados este 2025

5. Procuraduría aclara que elección del Contralor de Cali no está suspendida y que el proceso debe continuar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis RubialesJenni HermosoEspaña

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.