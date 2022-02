¿El desquite? Luis Manuel Seijas lanzó duro ‘vainazo’ al presidente de Santa Fe

Independiente Santa Fe cumple 81 años de fundación el mismo día en el que se prepara para enfrentar a Patriotas en Tunja por la novena fecha de la Liga Betplay. La celebración, como todos los 28 de febrero, ha estado plagada de mensajes de los exjugadores y técnicos que hicieron historia vistiendo los colores del cuadro cardenal.

Uno de ellos es Luis Manuel Seijas, gran referente de la época dorada, que trajo consigo tres títulos de liga, la Suruga Bank en Japón y la inolvidable Copa Sudamericana frente a Huracán en el Estadio El Campín. “Oficialmente somos viejos, son 81 años, estoy contento de pertenecer y considerarme parte de la familia de Santa Fe”, dijo el jugador en entrevista con Win Sports.

“Lo primero que se me viene son los momentos previos a conseguir los títulos, ese 2008, 2009, 2010 y el grupo de jugadores que decidimos quedarnos en el equipo pese a las circunstancias”, recuerda Seijas, que hizo una gran amistad con otros ídolos de la afición capitalina como Omar Pérez, Wilson Morelo y Leider Preciado.

El venezolano estuvo durante tres ciclos en la institución, consiguiendo tres títulos nacionales (copa, liga y superliga), además de ser clave en el planteamiento de Gerardo Pelusso para la Sudamericana de 2015. “Fue un momento vertical que me marcó y se termina conquistando el título más importante del equipo y de la ciudad, sin querer entrar en la polémica. Es el momento más lindo que tengo en mi carrera”, dijo el volante.

A mediados de 2021, después de la desastrosa campaña del equipo en la Copa Libertadores, Seijas y Santa Fe volvieron a separar sus caminos, por decisión del presidente Eduardo Méndez, quien lo acusó de haber sido el detonante de las críticas de la hinchada contra Harold Rivera.

Casi un año después de haber salido, el venezolano decidió referirse a esas declaraciones de Méndez. “No sé porqué desde el club han intentado alejarme, me culparon de unas cosas sin sentido, intenté llamar al presidente, pero no me respondió y no pasa nada”, comentó.

Recientemente el futbolista estuvo en las grandes del Campín acompañando a sus excompañeros, aunque lo hizo en la tribuna, pagando entrada como cualquier otro aficionado, junto a una de sus hijas.

“Yo siempre voy a estar abierto a cualquier cosa que tenga que ver con Santa Fe, todavía juego y me siento con ganas de seguir un tiempo más, pero uno también debe irse preparando, a Santa Fe nunca le voy a decir que no, me encantaría volver en cualquier momento”, se sinceró Seijas, viendo a jugadores como Morelo, Anchico y Meza, que esta temporada regresaron al León.

A pesar de cómo se dio su salida, Seijas le guarda un gran cariño a la hinchada y la institución. “Tiene muchos ídolos que no fueron campeones y eso habla de la nobleza de la gente”, calificó.

Tu grandeza no está en las estadísticas, a ti te hace grande tu gente. Feliz 81 viejito de mi vida, la distancia es lo de menos @lgars_Oficial pic.twitter.com/0hU9Gt7GfE — Luis Manuel Seijas (@LMSeijasOficial) February 28, 2022

“El primer clásico frente a América, que fue mi primer partido oficial en El Campín, hice clic, me impresionó muchísimo ver el estadio tan lleno, la gente lleva tantos años sin ser campeón y la gente estaba apoyando, además fue mi primer gol y fue una emoción muy grande”, afirma el venezolano. “En ese momento me fleché, con el pasar de los partidos me fui ganando el cariño, pero en ese momento supe que Santa Fe iba a ser especial en mi vida”, añadió.

Luis Manuel elaboró su lista de ídolos en la historia de Santa Fe y allí incluyó a Leider Preciado, Omar Pérez, Carlos Alberto Pandolfi, Sergio Otálvaro y Yulián Anchico.

Sobre la actualidad, Seijas aspira a buenos resultados con el equipo que dirige Martín Cardetti. “Tiene un grupo con experiencia y un cuerpo técnico muy capaz, que conoce del manejo de grupo, Martín tiene autoridad para hablar y el jugador entiende que tiene los argumentos. Tiene muy buen plantel, soy fanático de Wilfrido de La Rosa, me recuerda mucho a mí, le deseo que le vaya bien, tiene todo para meterse en el corazón de la hinchada”.