Video | “Falcao nos saludó”: La Liendra y Dani Duke estuvieron en partido del Rayo

‘La Liendra’ y Dani Duke, influencers colombianos, siguen de vacaciones en España viendo fútbol como lo hicieron el miércoles pasado en el partido del Manchester United ante Atlético de Madrid por la Champions League. En esa oportunidad decidieron seguirle la pista a uno de los referentes de la Selección Colombia, Falcao García, que disputó algunos minutos el sábado en el partido de liga frente al Real Madrid.

Gracias a una combinación fantástica de Vinicius Junior y Karim Benzema, a siete minutos para el final, el conjunto merengue seguirá liderando con solidez el campeonato español, al margen del resultado de sus perseguidores, que además jugaron entre sí en el clásico que se llevó el Sevilla 2-0 sobre Real Betis.

El equipo de Carlo Ancelotti tiró de talento cuando todo apuntaba al reparto de puntos. Es evidente que los blancos ya no tienen la contundencia del comienzo de curso y que solo algún chispazo, como el de Benzema en el minuto 83, puede cambiar el curso de un partido en el que pudo pasar cualquier cosa.

Para los aficionados colombianos fue un partido más en el que Falcao tuvo que empezar desde el banquillo y apenas ingresó al minuto 73, cuando el encuentro todavía se encontraba empatado. ‘La Liendra’ grabó algunos videos del Tigre saliendo del vestuario para la segunda mitad, aunque se dirigió a la hinchada desde lejos.

En las historias publicadas por el influencer se ve el momento en el que Falcao saluda mientras ingresa al campo y junto a su pareja, la también creadora de contenido Dani Duke, dicen que los alcanzó a ver y los saludó.

Por ordenes de la organización, los jugadores no pueden tener contacto estrecho con los aficionados dentro del estadio, esto para evitar la posibilidad de contagios de covid-19. “¡Falcao!”, gritaban los dos influencers a la distancia, mientras el colombiano se despedía, junto a sus compañeros, de los aficionados de Vallecas.

A modo de broma, el influencer dijo ”Courtois, llámeme a Falcao, dígale que acá voy a estar. Que acá lo espero. Esperemos que le de la razón”, dirigiéndose al arquero del Real Madrid que se encontraba con algunos recogebolas en el campo de juego.

Preocupación en el Rayo

Lo cierto es que la noche no estaba para saludos en el caso de Falcao, que sigue alargando su sequía goleadora con el club español, al tiempo que acumulan varios partidos sin ganar y en caída libre en la tabla de posiciones.

“Ellos han tenido el acierto que no hemos tenido nosotros. En el fútbol para sumar tienes que acertar en las áreas y nosotros en ataque no hemos sumado. Hemos planteado un partido con un bloque bajo y el trabajo del equipo ha sido muy bueno. Hemos seguido llegando, sobre todo por fuera, y hemos tenido ocasiones, justo antes de su gol. Pero hoy no hemos acertado en ataque y evidentemente juegas contra el Real Madrid y asumes que ellos van a llegar. Ellos lo hicieron, nosotros, no”, dijo el técnico Andoni Iraola.

🎥⚡ Andoni Iraola: "Ellos han tenido el acierto que nosotros no hemos tenido".#RayoRealMadrid #VamosRayo



▶️ Rueda de prensa íntegra:https://t.co/XS1pYkaT0t pic.twitter.com/3d7Tji0Co4 — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) February 26, 2022

Sobre el futuro del Rayo, Irola indicó que “evidentemente” le “preocupa”. “Ahora en la segunda vuelta me preocupan más los resultados que el juego. Ahora tenemos que rentabilizar ese estilo de juego de mejor manera. Hoy se nos ha ido en el 83′ y todo ese esfuerzo y trabajo se escapa y a efectos clasificatorios vale cero”, subrayó.

“¿Falcao? No es un tema del partido, ni de un jugador puntual. A nivel global nos está costando hacer gol y el número de llegadas y remates que hacemos no es inferior al de la primera vuelta, pero no estamos haciendo gol. Nos está costando eso y poder reflejar en el marcador cuando le haces daño al contrario”, finalizó.

Con información de Europa Press.