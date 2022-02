Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía se despacharon con todo tras las confesiones de Queiroz

Carlos Queiroz reapareció en el panorama de la Federación Colombiana de Fútbol para decir la verdad sobre su salida, luego de aquel par de goleadas frente a Uruguay y Ecuador en la primera ronda de partidos de estas Eliminatorias a Catar 2022.

“Mi salida de la Selección Colombia o ‘cajón’ fue, como es bien sabido, el resultado de un trabajo fino realizado por el propio González Alzate, figura con un vasto y reconocido currículum que trabaja detrás de bambalinas en el fútbol colombiano que, aprovechando el poder y los votos que maneja, ejerce presión, inclusive sobre sus pares, para alcanzar sus intereses personales”, lanzó el ahora seleccionador de Egipto en conversación con Marca.

Queiroz aseguró que nunca pensó en renunciar a la Selección “quedando esto claramente evidenciado en los documentos de indemnización que la Federación Colombiana propuso firmar, para garantizar mi destitución”.

Estas palabras del técnico dejan aún más inconsistencias en los verdaderos responsables de su salida, siendo González Alzate el principal apuntado de convencer a Ramón Jesurún de un cambio en el timonel del combinado nacional, que, además, trajo consigo la fatal noticia del suicidio de Des McAleenan, entrenador de porteros.

“Un miembro del staff, en pleno ejercicio de sus funciones, contrajo covid-19, quedando aislado en un cuarto de hotel de Bogotá y sin apoyo, mientras el resto del staff salía hacia Barranquilla para cumplir con los compromisos del mes de noviembre. Al regresar a Bogotá nos encontramos con una persona en un estado de depresión importante, sumando a esto la decisión de la Federación de echar al cuerpo técnico, empeoraron la situación, llevando Des McAleenan a terminar con su vida”, contó Queiroz.

Por supuesto que estas palabras generaron todo tipo de reacciones en la opinión pública, empezando por los dos periodistas deportivos más importantes del país. Iván Mejía, habitual crítico de las decisiones en la FCF, aseguró que le cree a Queiroz porque conoce “lo malvado, pernicioso y sátrapa que es el peor dirigente de la historia del fútbol colombiano”, refiriéndose a Álvaro González Alzate.

Carlos Antonio Vélez, a su vez, enumeró las conclusiones que le dejó el relato del portugués. “Primero, el míster reconoce el cajoneo. Segundo, no renunció. Lo despidieron y la indemnización que le pagaron lo demuestra. Tercero, Los dirigentes son responsables por no respaldarlo y defenderlo de sus verdugos. Cuarto, fue “muy político” no señalar a los verdaderos culpables”, que, en su opinión, son los futbolistas.

En el programa ‘Palabras Mayores’, Vélez ahondó en las declaraciones de Queiroz. “Con Queiroz tuve una sola conversación en el sorteo de la frustrada Copa América. Me llevaron a una sala contigua y le hice tres preguntas, después abrí un WhatsApp con él porque me escribió. Nada más”.

“Me tiene muy ofendido el procedimiento y todo lo que ha pasado después. El día que don Álvaro González contó esa historia le escribí y le dije ‘lo noto muy diplomático’, no se fue contra los jugadores, ni contra los directivos. Todo muy diplomático”, cuenta el periodista. “Dijo cosas de Queiroz que no son ciertas, porque a Queiroz lo echaron, así lo quieran maquillar”, sentenció.

Vélez asegura que le preguntó al técnico si eran ciertas esas declaraciones y él le confirmó que había sido escrita con su puño y letra. “Es muy simple. Él sabe que lo cajonearon, hasta yo sé que lo cajonearon”, lanzó.

“Está dolido. El míster cargó tintas sobre González, pero no es González, son todos; porque ninguno lo defendió. Fueron cómplices necesarios de los verdaderos verdugos. Los dirigentes del fútbol colombiano le tienen terror a los señoritos”, refiriéndose a los referentes de la Tricolor.

Carlos Antonio culminó diciendo que “era permanente la presión” para los dirigentes. “Si no, nos vamos”, decían los “verdugos”, según Vélez. “Se le dio todo a los jugadores, a los que no se les exigía nada”, dijo.

“Lo siguen manejando los cuatro o cinco. Los mismos que apuntalaban a los argentinos, los que sacaron a Queiroz y ahora quieren sacar a Rueda. Ellos vienen, juegan y se van en un avión”, concluyó, cargando de responsabilidad a los jugadores que en este caso no fueron mencionados por el exseleccionador nacional.