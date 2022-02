Video | ¿Cuál fue mejor? Comparan túnel de Pedri con el de Riquelme a Mario Yepes

El Barcelona alargó su buena racha con un 4-0 al Athletic de Bilbao este domingo en la jornada 26 de la liga española en el Camp Nou, un partido cómodo para los azulgranas, más de lo que podían esperar, para seguir cuarto en la tabla y tener mucho más cerca el ingreso al podio del campeonato.

Los de Xavi Hernández encadenan siete encuentros sin perder, cinco victorias y dos empates, al superar al que fue su último verdugo. Además, los culés se ponen a un punto del Betis, tercero, con un partido menos. Los de Marcelino no fueron ni la sombra de la eliminatoria en Copa del Rey, competición en la que tenían puestos sus ojos por la semifinal del miércoles contra el Valencia.

Aubameyang abrió la cuenta de los azulgranas a los 37 minutos rematando un rebote desde el centro del área. En la segunda parte, Dembélé ingresó para marcar al 73, asistir a Luuk De Jong al 90 y luego hacer lo mismo para el tanto de Memphis Depay al minuto 90+3.

“Si está así, bien trabajado, puede ser el mejor en su posición, hoy lo ha demostrado. Este es el Dembélé que puede hacer esto cada partido. De renovar o no ya depende de él y del club”, comentó Xavi en rueda de prensa.

A pesar de esa gran demostración del francés, los aplausos del Camp Nou se los llevó Pedri, el joven volante que levantó de la silla a los espectadores tras un precioso túnel sobre Mikel Balenziaga a los 79 minutos. Acorralado sobre la línea, el exjugador de Las Palmas pisó el balón y lo deslizó hacia atrás dejando humillado al lateral del Athletic.

Al ver la repetición en la pantalla del Camp Nou, los hinchas del Barcelona se levantaron en un sonoro aplauso para Pedri, de apenas 19 años, con participación en Eurocopa y Juegos Olímpicos sobre los hombros.

Ante ese gesto técnico, en Sudamérica recordaron el caño que le hizo Juan Román Riquelme al colombiano Mario Alberto Yepes durante un clásico entre Boca Juniors y River Plate. El 10 se paró con el balón dominado sobre la línea y de espaldas le pasó el balón entre las piernas al exdefensor de la Selección, en una de las jugadas más recordadas en la historia de los superclásicos.

Felicidad en el Barça

Además de hablar de la estupenda actuación de sus jugadores, Xavi Hernández festejó que se le estén dando los resultados después de un inicio complicado como relevo de Ronald Koeman en el banquillo catalán.

“Nos ha costado mucho generar, progresar, es un rival muy trabajado. Hemos acabado muy bien, serios y sólidos en defensa, contentos con la sensación en general”, apuntó.

El técnico azulgrana elogió también a un Pedri que dejó una actuación de quilates, para disfrute de un Camp Nou que se fue “orgulloso” de su equipo. “A nivel de talento no he visto en el mundo uno como él, no lo hay. Recuerda mucho a Andrés Iniesta. De talento puro, es el mejor del mundo, seguro”, dijo.

“Es importante la portería a cero, da seguridad, la línea defensiva está más alta, la recuperación tras pérdida es muy buena. Hemos dominado el partido y la pena es que el segundo gol no llegara antes”, analizó.

Aún con esta buena racha, el Barcelona se encuentra a 15 puntos de la punta que sigue estando en manos de su archirrival. “Ya he dicho que no descartamos nada. El Madrid está fuerte, el Sevilla también. Nosotros tenemos que escalar posiciones. Con toda la humildad del mundo, a trabajar partido a partido. Y ahora a preparar el día del Elche. Nada más. Hay que ser humildes y seguir trabajando”, cerró el técnico de Terrassa.

*Con información de Europa Press.