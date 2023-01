El emotivo mensaje de Lionel Messi para ponerle fin al 2022: “Cumplí el sueño que perseguí”

Sin duda alguna, el año 2022 para Lionel Messi fue uno de los mejores de su carrera, pues para él se cumplió “el sueño que tanto persiguió” en toda su carrera deportiva: quedarse con el título del Mundial de Qatar-2022. Tras una temporada maravillosa con el PSG, el atacante argentino dio cierre ganando el trofeo del mundo, algo que se le había hecho esquivo en los últimos mundiales.

Además de quedarse con la Copa del Mundo, el astro de la albiceleste arrasó con los premios individuales, siendo uno de los goleadores del torneo (uno abajo después de Mbappé) y ganando el Balón de Oro del torneo, galardón que se le da, al mejor jugador del campeonato celebrado en Qatar.

En cuanto a sus números, Messi logró dejar una huella goleadora en 41 ocasiones durante los doce meses de la año, eso sí, contando partidos del PSG y la selección Argentina.

La imagen de Messi antes de recibir la Copa del Mundo en Qatar 2022 - Foto: REUTERS

Emotivo mensaje

Tras lo conseguido, Messi decidió publicar un sentido y emotivo mensaje en sus redes sociales, en son de agradecimiento por lo conseguido en el 2022. Además, el astro gaucho mostró su gratitud con las personas que estuvieron junto a él durante lo corrido del año.

“Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió. Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí”, dice de entrada el mensaje de Leo, junto a una foto de su familia.

“También quiero tener un recuerdo muy especial para todas las personas que me siguen y me bancan, es increíble poder compartir este camino con todos ustedes. Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño”, agregó en su publicación.

Y finalmente cerró augurando buenos éxitos para el año 2023, época para la cual cumplirá 36 años. “Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. ¡Un abrazo enorme a todos!”, concluyó.

¿Cuándo volverá a las canchas?

Lionel Messi, campeón del mundial con Argentina el pasado 18 de diciembre, se reincorporará a los entrenamientos de su club, el París Saint-Germain, PSG, “el 2 o el 3 de enero”, anunció este martes el técnico del equipo francés, Christophe Galtier.

“Leo ha hecho un grandísimo Mundial, además con victoria. Ha tenido que volver a Argentina para las celebraciones y decidimos que iba a cortar hasta el 1 de enero”, indicó Galtier en su conferencia de prensa de la víspera del partido liguero del equipo ante el Estrasburgo, en la decimosexta jornada.

“Va a unirse a nosotros bien el 2 o el 3 (de enero), para poder retomar la competición. Habrá tenido entre trece y catorce días de recuperación”, precisó, confirmando la noticia que ha generado polémica entre los hinchas del PSG, considerando que Kylian Mbappé, la otra figura de la final, se presentó el martes siguiente a la sede del club.