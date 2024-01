“El gobierno prometió 8 mil millones pero con condiciones”, Presidente de Dimayor sobre la liga femenina 2024

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor: El año pasado hicimos un sondeo con los clubes que quieran jugar liga femenina. Salieron 15 o 16 clubes. Faltan algunos pendientes por confirmar como Cúcuta, Once Caldas que están entre sí y no. Hoy, jueves 11 de enero, vamos a citar a una junta de competencias para la próxima semana, antes de la fecha de Superliga. Será a las 10 a. m., presencial y virtual. Los 8 equipos de competencia internacional tienen que participar.

F.J.: La Dimayor pone solo la parte logística: hoteles, pasajes y arbitraje. El gobierno prometió 8 mil millones de pesos, pero con condiciones que tiene que ir hasta diciembre y no se puede por temas de calendario. Entonces no se va a poder, no es que seamos antipáticos o no le queramos recibir la lata al gobierno. Simplemente no se puede. El gobierno quiere apoyar el desarrollo del fútbol femenino y seguro vamos a terminar teniendo los recursos. Todo eso está atado a las garantías de la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) que es presentar un fidecomiso para el manejo de esos recursos. Mañana tenemos reunión con la Ministra.