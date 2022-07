El golazo del “Cucho” Hernández que fue destacado entre los mejores de la temporada en la Premier League

Aunque el paso de Juan Camilo “El Cucho” Hernández por la Premier League fue breve, el colombiano pudo demostrar su talento en la que para muchos es la mejor liga de fútbol del mundo. Por lo que el exjugador del Deportivo Pereira tuvo excepcionales actuaciones a pesar de que su equipo, el Watford, terminó descendiendo a segunda división del fútbol de Inglaterra.

El pereirano logró anotar cinco goles en 28 partidos que pudo disputar en el Watford, justamente, una de esas anotaciones, fue considerada una de las mejores de toda la temporada 2021-2022 en la Premier League. Por lo que Hernández se fue de Inglaterra dejando su sello personal.

El gol de Hernández fue hecho hace casi un año, exactamente el 14 de agosto del 2021, en la primera fecha de la Premier, cuando el Watford derrotó 3 a 2 al Aston Villa. El exjugador de América de Cali desbordó por una banda y con amagues logró superar a los defensores y disparar de media distancia para vencer al arquero y hacer que desde la primera jornada el colombiano demostrara en Inglaterra el talento que tiene.

Best solo goals from 2021/22 ✨ pic.twitter.com/lILj0ucyNw — Premier League (@premierleague) July 6, 2022

Los mejores goles de la temporada fueron publicados en un video a través de las redes sociales oficiales de la Premier League de Inglaterra y además del golazo del colombiano se pueden observar anotaciones espectaculares de jugadores como Mohamed Salah de Liverpool, Jadon Sancho del Manchester United, el mexicano Raúl Jiménez del Wolverhampton entre otros golazos de la liga inglesa.

Aunque el Watford había fichado en el año 2017 al “Cucho” cuando era jugador del Deportivo Pereira, el equipo inglés decidió cederlo a varios equipos entre los que estuvo el América durante seis meses y luego en España donde vistió las camisetas del Huesca, el Mallorca y el Getafe. Para luego, durante la última temporada, llegar al equipo inglés.

Sin embargo, para la siguiente temporada, el delantero colombiano decidió cambiar de liga y de continente buscando más acción que le permita ser convocado a la Selección Colombia. Por lo que Juan Camilo Hernández jugará desde el segundo semestre de este año en el Columbus Crew de la MLS de los Estados Unidos. Luego de que el equipo norteamericano lo fichara pagando 9 millones de euros al Watford de Inglaterra.

Luis Sinisterra, nuevo colombiano en la Premier League: ¿con qué equipo firmará?

La colonia colombiana en la Premier League de Inglaterra se hará más grande este mercado con la llegada del delantero Luis Sinisterra, quien deja al Feyenoord para asumir un gran reto, en una de las ligas de fútbol más importantes del planeta.

Luis Díaz en Liverpool, Yerry Mina en Everton, Dávinson Sánchez en Tottenham, Steven Alzate en Brighton y Yerson Mosquera en Wolverhampton eran hasta ahora los colombianos confirmados para la próxima temporada, pero el mercado de verano ha iniciado con sorpresas. Juan Camilo Hernández, por ejemplo, abandonó el Watford para fichar por el Columbus Crew de Estados Unidos, lo que dejó un lugar, que será ocupado por Sinisterra en las próximas horas.

Fabrizio Romano, periodista italiano especializado en fichajes, informó este lunes que “Leeds está cerrando el trato de Luis Sinisterra como nuevo extremo” ante la salida del brasileño Raphinha, que está decidiendo su rumbo entre las ofertas de Arsenal, Chelsea y Barcelona. “Acuerdo completo en términos personales y ahora las conversaciones avanzan para completar el trato con Feyenoord”, añade la información que corrobora los rumores desde suelo neerlandés.

Romano hace referencia directa a un artículo de De Telegraaf en el que aseguraban que Sinisterra se convertiría en el negocio más caro de la historia del Feyenoord a cambio de entre 20 y 30 millones de euros por su traspaso. El medio de Países Bajos aseguró que el Everton también estaba en carrera para fichar al colombiano, pero Leeds se puso por delante en la fila y, de no pasar nada extraño, presentará al ex Once Caldas como su nueva incorporación para la próxima temporada, en la que el objetivo será escapar de la zona de descenso.