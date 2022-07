Tiembla Europa: presidente del Barcelona no cierra la puerta a Cristiano Ronaldo

La pretemporada del FC Barcelona de cara a una temporada esperanzadora inició con el anuncio de sus dos primeros fichajes. El volante Franck Kessié y el defensor Andreas Christensen se sumarán en los próximos días a la plantilla de Xavi Hernández, justo después de cumplir con el protocolo para la firma del contrato y la presentación oficial ante los medios de comunicación.

Este miércoles fue el turno de Kessié, jugador que llega en condición de libre procedente del AC Milán con el objetivo de servir de relevo para un ya experimentado Sergio Busquets. El marfileño firmó su contrato en horas de la mañana y después atendió a los medios de comunicación junto al presidente Joan Laporta.

Después de todas las preguntas para el jugador, llegó el momento de hablar para Laporta, quien, junto a su grupo de trabajo, ha protagonizado este mercado de verano con nombres como el de Raphinha, Robert Lewandowski, Jules Koundé y, recientemente, Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con medios españoles, la reciente visita del superagente Jorge Mendes a la capital de Cataluña tuvo como objetivo tocar varios nombres a los que representa el portugués, entre ellos el hoy jugador del Manchester United.

Al ser preguntado sobre el exjugador del Real Madrid, el presidente de la entidad azulgrana regateó, aunque la sorpresa fue que no descartó el nombre del luso para una eventual salida de los red devils. “Sí, tuve una cena con él. Es verdad. Vinieron por el mercado”, señaló Laporta, refiriéndose al encuentro con Mendes. “No puedo descartar a nadie”, agregó.

“Hablamos de la situación del mercado, pero no voy a decir si me ofreció o no a algún jugador. Siempre es interesante hablar con él, es un gran agente”, concluyó el directivo del conjunto culé.

Desfile de nombres

Preguntado por varios jugadores en la agenda del Barcelona, Laporta aseguró que Frenkie de Jong no está, por el momento, en venta. “De Jong es jugador del Barça, y a no ser que tengamos la necesidad de venderle, no lo queremos vender. No está en venta. Sabemos que tiene ofertas, si en un momento dado nos interesaría, lo estudiaríamos. Pero en estos momentos no vendemos a este jugador”, recalcó.

Sobre Dembélé, quien ya no es jugador blaugrana al terminar contrato el 30 de junio, no cree que se haya terminado la novela. “No hay fecha precisa. Dembélé ya no es jugador del Barça, se había hecho una oferta por interés deportivo, los agentes han contestado y no se desprenden de la oferta, quieren seguir hablando y lo haremos hasta que nos interese”, reconoció.

En cuanto a Franck Kessié, el primer refuerzo presentado, aseguró que el jugador puso de su voluntad para fichar. “Damos satisfacción a nuestro entrenador, que quería un jugador como Kessié, y vamos cumpliendo las expectativas de Xavi, que es lo que queremos hacer durante esta ventana de verano, destacó.

“Tengo la situación de que reforzamos nuestro africanismo. El Barça es africano. Somos un club global y los jugadores africanos que hemos tenido en nuestra historia han rendido muy bien. Samuel Eto’o, Keita, Yaya Touré... Estamos muy contentos de la llegada de Kessié, que seguirá la estela de estos grandes jugadores”, señaló al respecto.

Por su parte, el director de fútbol del club blaugrana, Mateu Alemany, aseguró que la renovación de Gavi va por buen camino y que el acuerdo está “hecho”. “Con Gavi hay un marco de acuerdo entre jugador y agente, estamos comprometidos a que antes o después la operación se pueda completar”, aseguró.

“Es menor y hasta que no tenga 18 años no se puede firmar más de tres años, vamos a esperar. Y hasta entonces vamos a peinar pequeños flecos no fundamentales, pero el acuerdo está hecho y Gavi va a seguir en el Barça al cien por cien”, sentenció.

Eso sí, reconoció que trabajan para que otros jugadores se bajen el sueldo, así como en posibles ventas. “El Barça está excedido del límite y tenemos que actuar con la regla 4-1. Hay que bajar coste salarial, algo está hecho, y al llegar a la regla 1-1 con la segunda palanca será todo más rápido. Esperamos poder inscribir a todos, esperamos que sea con la regla 1-1 y estamos en rebajar salarios, que nos servirá para inscribirlos de un modo u otro”, explicó.

“Sin hablar de situaciones concretas, es muy importante rebajar y reconducir los contratos que están fuera de mercado. Esta situación afectaba a 11-12 jugadores como llegamos. Algunos, como Griezmann y Coutinho, ya no están en el club. Poco a poco iremos solucionándolo todo. Nuestro objetivo es lograr un equilibrio salarial”, añadió.

*Con información de Europa Press.