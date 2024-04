El Mejor Equipo del Mundo: el libro y documental que marca la tendencia deportiva en Colombia

SEMANA.: Mauricio, usted ha escrito grandes ejemplares deportivos como la trilogía de ´enséñame a ser héroe, la leyenda de los escarabajos, el 5 a 0 y ahora llega “el mejor equipo del mundo”. Además de ser un respetado periodista y también hincha de Millos, ¿qué lo motivó a hacer este libro?

Mauricio Silva, autor ´El Mejor Equipo del Mundo´ (M.S.): Lo que más me motivó a escribir “El mejor equipo del mundo”, es el homenaje que le quería hacer a mi papá y a mi tío. Los dos personajes que me enseñaron esta historia desde niño. Lo segundo, por supuesto, es haberme dado cuenta en algún momento que era increíble que no se hubiese contado esta historia en profundidad. Entendiendo que fue una historia mágica, única, irrepetible y fantástica.

SEMANA.: Contó con la ayuda de Felipe Valderrama, por ejemplo, en los datos. Hábleme del trabajo de él y de los datos inéditos o que más lo sorprendieron que logró conseguir.

M.S.: Sin la ayuda de Felipe Valderrama esto hubiese sido imposible, tanto en el libro como en el documental. Felipe es un enorme investigador, es una persona seria y juiciosa. Con un gran sentido del criterio, entonces eso funcionó muy bien.

Dentro de su trabajo que como digo fue muy pilo, lo más lindo del trabajo de Felipe fue que él finalmente encontró una cantidad de cuentos que yo había oído en mi niñez y en mi adolescencia y en mi juventud de diferentes personajes entre ellos mi papá, mi tío, el esposo de la hermana de mi abuela con quien hable mil veces de esto y echaba unos cuentos increíbles.

Felipe Valderrama, finalmente, fue encontrando uno a uno, cada uno de esos cuentos, que parecían en algún momento que eran sencillamente mitología y no fueron historias que narró la prensa de entonces y que ya hacen parte de la verdad.

SEMANA.: A usted no le tocó ese Millonarios. ¿Quién le habló por primera vez de ese grupo de ensueño que lo llevó a indagar más, hasta volverlo un libro?

M.S.: No me tocó ese Millonarios porque sucedió hace 75 años y si le tocó a mi papá y a mi tío que tenían entonces 18 y 19 años cuando a Bogotá llegaron Pedernera, Di Stéfano y Rossi. ¿Qué tal que hoy llegaran Messi, Neymar y Di María? Es una locura, y que además no hayan pasado un mes o dos meses, sino cuatro o cinco años.

Millonarios Campeón Liga Betplay 2023 | Foto: Colprensa

Quedaron profundamente marcados con ese equipo. Llegaron los tres mejores jugadores de Sudamérica en cuestión de un mes e hicieron una era y marcaron una época sencillamente imborrable. Con cuatro títulos de liga, una copa Colombia y una pequeña copa del mundo.

SEMANA.: ¿Cómo se vuelve Millonarios el mejor equipo del mundo? ¿Quién determina que lo es?

M.S.: Millonarios de El Dorado comienza a coger una fama internacional en 1951 cuando empieza a hacer sus giras por Suramérica y en el 52 cuando va a Europa y le gana en su casa al Real Madrid y después vuelve y le gana en Bogotá al Real Madrid. En ese momento es cuando empiezan a decir que ese era el mejor equipo del mundo.

Primero lo dice la prensa colombiana, después lo dice la prensa española. Algo muy difícil de determinar porque en esa época no había Copa Libertadores, no había Liga de Campeones. La única manera que tenían para medirse los unos contra los otros, América contra Europa era por medio de amistosos, Millonarios se midió con casi todos los de Suramérica los importantes y a casi todos los derrotó. Los libros enciclopédicos del fútbol, ponen a Millonarios de esos tiempos, como el equipo que marcó época. No se puede determinar a ciencia cierta. No hubo un título que lo avalara, más allá de la pequeña Copa del Mundo del 53 y que varios historiadores determinan que si lo fue.

SEMANA.: ¿Cómo logró recopilar tanta información y fotos inéditas en el libro? ¿Qué tan retador fue?

M.S.: Toda la información la logramos recapitular con Felipe Valderrama en tres sentidos. Lo primero, gracias a que yo trabajé durante 30 años en El Tiempo, tuvimos el acceso al archivo. Se hizo la tarea de ver página por página y bucar la historia de 1948 a 1954, o sea el día a día.

Los libros biográficos de los personajes, las revistas de época, testimonios, el Banco de la República dónde encontramos una colección fotográfica importantísima de la época que hizo el maestro Sadi González. Felipe se dio a la tarea de buscar a los familiares de los jugadores que conformaron este equipo fantástico. Cada uno nos permitió llegar a esos álbumes para un material bello e inédito.

SEMANA.: Alfredo Di Stéfano, Pedernera, Rossi jugaron muchos años en Colombia... ¿Cómo se movió la economía del país con estos jugadores?

M.S.: Juaron muchos años en Colombia y movieron absurdamente la economía en la medida en que el espectáculo del fútbol se convirtió en el primer espectáculo del país. En el año 49, la hinchada se volcó a las canchas y no solo en Bogotá por supuesto, sino en cada una de las canchas del país por el hecho de ir a verlos a ellos. Los estadios se desarrollaron, todos los equipos hicieron dinero con eso, todas las ciudades se beneficiaron. Montaban una especie de circo en torno a eso. Hacían bailes que cobraban, las ciudades les hacía desfiles. Había todo un suceso que evidentemente movía la economía.

SEMANA.: ¿En qué países del mundo se habló de este equipo?

M.S.: Fueron 18 países los que visitaron y en esos 18 países la prensa se desbordó en elogios hacia Millonarios. Por supuesto en Europa en España y en otros países como Hungría, Inglaterra, gracias a que vinieron jugadores británicos a Millonarios. Todos esos tenían referenciado el equipo. Las sedes de la FIFA en Suiza y también la prensa italiana empezó a ver lo que sucedía en Colombia por el asunto de la Liga pirata. Había un equipo más destacado que otros que era Millonarios, lo reseñaron desde entonces.

Millonarios Campeón Liga Betplay I 2023 | Foto: COLPRENSA

SEMANA.: ¿Cómo se desarmó esa estructura del mejor equipo del mundo? ¿Es verdad que el equipo se desgastó por tantos viajes?

M.S.: La estructura del mejor equipo del mundo se desarma gracias a que los partidos de exhibición, se convirtieron en partidos de explotación. Yo creo que los directivos de entonces que eran Alfonso Senior y Mauro Mortola y Briceño Pardo exprimietron demasiado la naranja y le sacaron hasta la última gota y desgastaron a los jugadores que jugaban demasiados partidos en una época en que era muy difícil sostener ese ritmo.

Gracias a que era otra la manera de viajar. Los vuelos se demoraban el doble, incluso el triple, los trayectos por bus eran larguísimos. Los jugadores llegó un punto en que se sintieron reventaron y pidieron la baja. Se sentían completamente explotados, así que a finales del 53 principios del 54 todo se vino al carajo. El espectáculo al bajar, dejó de asistir la gente a los estadios.

SEMANA.: ¿Cuánta plata le costó al equipo esta plantilla?

M.S.: Es muy difícil decir cuánta plata le costó al equipo la famosa plantilla de Millonarios ´El Dorado´ porque arreglaban entre el directivo y el jugador, incluso de manera privada, pero pues obviamente está lejísimos de cualquier plantilla de cualquier equipo europeo de hoy.

SEMANA.: ¿Qué descubrió del día a día de estas estrellas: (dónde vivían, si eran unos rockstar)?

M.S.: Hubo varios descubrimientos sobre el día a día de estas estrellas. Lo más curioso es que en principio los jugadores de Millonarios, Di Stéfano, Pedernera y Rossi vivieron en una pensión en Teusaquillo de una señora que le administraba la casa a uno de los directivos de Santa Fe. Vivían también jugadores de Santa Fe y a la casa le decían la pensión del campeonato. Vivieron como unas completas estrellas. Le hacían cola las mujeres, llegaban allá, le llevaban serenata. Se convirtieron de lejos en las máximas estrellas de la farándula colombiana, no había televisión entonces. Los llevaban a todo tipo de eventos para que la sociedad colombiana los conocía y cobraba, por eso.

SEMANA.: ¿Cuál es la mejor anécdota que cuenta en el libro?

M.S.: Son varias las anécdotas que tiene el libro. Mi papá y mi tío siempre me contaron que una tarde el maestro Adolfo Pedernera, le metió un baile inclemente a un famoso jugador que tenía en Santa Fe que se llamaba el ´Pibe´ Rial. Pedernera lo llamó al centro del campo con el balón, el muchacho de Santa Fe pica el anzuelo y Pedernera en cuestión de cuatro baldosas le metió un baile impresionante. Decían que en uno de esos amagues, lo acostó, pisó el balón, lo señaló y le dijo algo.

La prensa lo reseñó. El ´pibe´ Rial en fue un gran crack del fútbol mundial porque jugó años en el Real Madrid al lado de Alfredo Di Stéfano. Ese día en la cancha, le sacó la piedra al maestro Pedernera que era un hombre grande de 32 años y le dijo “retírate, ya estás viejo”. Lo que le dice Pedernera es casi como un tango: “así se juega al fútbol ´pibe´ respeta las nieves del tiempo y se señala las canas.

| Foto: Twitter @MillosFCOficial

SEMANA.: Una de las llamativas es la de Pedernera. ¿Es verdad que además de querer estar en un equipo competitivo, quería enfrentarse a rivales de nivel y terminó recomendando jugadores a otros clubes?

M.S.: El maestro Adolfo Pedernera es fundamental en todo sentido. Creo el famoso Millonarios de ´el dorado´, al que llamaron el ´Ballet Azul´, él es el principal responsable de haber construido este equipo. Recomendó a la mayoría de los jugadores. Entendindo él que había que crear un espectáculo en la Liga del Fútbol Colombiano, lo que hizo fue también recomendar otros jugadores para otros equipos. Fue también el principal responsable de llevar grandes estrellas del fútbol argentino al Deportivo Cali, Atlético Bucaramang. Crear una liga espectáculo en la que hubiese muchas estrellas y que todo estuviese muy equilibrado para que todos disfrutaran eso habla muy bien de é. Según lo dicen todos los libros consultados, es responsable del estilo del fútbol colombiano, o sea, fue después el técnico de la Selección Colombia que lleva por primera vez a Colombia un mundial en 1962, así que la manera de jugar al fútbol de los colombianos tiene su génesis. en Pedernera. Fútbol inteligente, arte, de toque.

SEMANA.: Les sorprendió el éxito que tuvo en la feria del libro. Entiendo que lo entregó en tiempo récord

M.S.: Me sorprendió y me dejó con la boca abierta. Nunca esperé semejante éxito, que fuese uno de los libros más vendidos de la feria, sino el más como me lo dijeron en la editorial. El más vendido a lo largo de dos semanas en todo el país. Le toque una fibra muy importante al hincha de Millonarios que tiene que ver con la herencia. El equipo de entonces del primer semestre de 2023, salió campeón en el torneo y ayudó muchísimo a que el libro se disparará como se disparó.

SEMANA.: ¿Cómo surge el documental? ¿Dónde lo podemos disfrutar?

M.S.: El documental de ´El mejor equipo del mundo´. En 2019 cuando se cumplían 70 años de la llegada de Di Stéfano a Millonarios, ese domingo jugaba millonarios contra el Medellín. Fui con Ricardo Vázquez que es realizador cinematográfico, vimos con sorpresa que nadie lo celebró. Mascullando, en algún moemnto le dije hagamos el documental de esta de esta estupenda. Arrancamos en la idea de buscar el material, la investigación. Subí a Felipe Valderrama y ahí en ese proceso, apareció Diego Garzón de Planeta, le gustó la idea y me dio 8 meses para entregar para la Feria del Libro del 2023. Lo escribí en timpo récord.

Duelo de Millonarios por Libertadores. | Foto: AFP

SEMANA.: Enrique Macaya Márquez, Jorge Barraza, ¿quién más hacen parte de las historias del libro y documental?

M.S.: El documental tiene otro lenguaje totalmente diferente al del libro y era muy importante tener testimoniales en el documental, actuales. Fuimos por las grandes leyendas del periodismo no solo en Colombia, sino en Argentina y en España. Logramos enrevistar a Enrique Macaya Márquez que ha ido a 18 mundiales. Esteban Beckerman, Oscar Barnade, Alejandro Fabri, Jorge Barraza. Personajes de equipos como Platense. En España conseguimos al Maestro Santiago Segura. En Colombia al maestro Hernán Peláez, Orlando Asensio. Hinchas que vieron a ese Millonarios, testigos oculares de aquel famoso equipo.

SEMANA.: lA gente cree que es solo un libro para el hincha de Millos, pero toca temas políticos, del FPC... ¿Por qué deben leerlo todos los amantes al fútbol?

M.S.: Por la misma razón que todos nosotros los amantes del fútbol, nos morimos por conocer más y más sobre la historia del fútbol. Me encantaría ver el documental de el equipo Ajax de los años 70. Aquel famoso San Lorenzo de mediados de los años 40. La máquina de River de los años 40. El Santos de Pelé. La historia del fútbol mundial por más que esté escrita siempre será chévere verla y verla en un documental, pues aún mejor.

SEMANA.: ¿Cómo le ha ido con la venta del libre? ¿úanto vale y dónde lo podemos comprar?