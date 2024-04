Millonarios vs. Bolívar: canal y hora para ver en vivo el partido de Copa Libertadores

“No voy a ser políticamente correcto. Festejé que no estuviera ‘Macka’, para mí es el mejor, el más importante de Millonarios. Seguramente para la vuelta llegará. Voy a ver a otro jugador que estimo mucho como Steven Vega. Creo que Millonarios no es ‘Macka-dependiente’ pero sí que es un gran valor. Tienen un gran plantel y gran entrenador. Tampoco quería que Cataño viniera”, dijo el técnico de Flavio Robatto, D.T. del Bolívar.

Colombia's Millonarios starting players pose for a photo prior a Copa Libertadores Group E soccer match against Brazil's Flamengo at El Campin stadium in Bogota, Colombia, Tuesday, April 2, 2024. (AP Photo/Fernando Vergara) | Foto: AP