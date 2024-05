El mensaje de Antonio Casale luego de la derrota de Millonarios ante Bucaramanga

Millonarios no levanta cabeza. Luego de quedar eliminado en Bogotá de la Copa Libertadores de América, de no clasificar a la Copa Sudamericana, sufrió una derrota, de nuevo de local, ante Bucaramanga. Esta vez por la tercera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

El cuadro azul es último del grupo y en la cuarta fecha volverá a enfrentar a Bucaramanga, en esta ocasión en calidad de visitante. Si llega a perder y Pereira derrota en su casa al Júnior de Barranquilla, el conjunto azul quedará eliminado de la Liga Betplay y cerrará un primer semestre con tres eliminaciones, la de Libertadores y torneo local, además de la incapacidad de ni siquiera acceder a la Copa Sudamericana.

“Qué derrota dolorosa esta de Millonarios frente a Bucaramanga, que sabíamos lo que venía a hacer y lo hizo bien. Bucaramanga es ordenado atrás, contragolpea y unos segundos después de un balón que pega en el palo de Macka (David Mackalister Silva), Micolta (Joider Micolta Piedrahita) no perdonó con un golazo que marcó. Un golazo tendrá virtud del rival. ¿Qué se puede hacer? Hizo lo suyo y lo ganó”, dijo Antonio Casale, comentarista deportivo e hincha de Millonarios.

“Después, Millos, muy ansioso. Y antes, también. Sin Castro (Leonardo Castro) esto definitivamente es muy complicado adelante. Lo que puede hacer Macka (David Mackalister Silva), Ruiz (Daniel Felipe Ruiz) y Rivaldo (Emerson Rivaldo Rodríguez). Ansiosos, los que entran ansiosos, Carvajal (Juan Esteban Carvajal) con ganas, pero ansioso. Y, entonces, en el último cuarto no se puede ser ansioso. Ahí es donde hay que ser tranquilos. Otra vez algunas lesiones, los cambios llegaron un poco más temprano pero no surtieron efecto y Millonarios puedes tiene que ir a darle la vuelta a Bucaramanga, no se puede dar por vencido todavía. Ya se fue la Copa Libertadores, se fue la posible Copa Sudamericana y se empieza a esfumar, también, el torneo local. No sé cómo, pero hay que tener calma porque todavía hay vida, hay que darle la vuelta en Bucaramanga”, agregó.

Así está el grupo de Millonarios:

Así está el grupo de Millonarios, luego de tres fechas de los cuadrangulares finales | Foto: Foto de la Liga Betplay

“Por parte mía, las energías no se acaban y yo veo que en el equipo las energías no se han acabado. Siempre hablamos de que el equipo no corre, yo vi que el equipo terminó corriendo y muchas veces hacemos mayor esfuerzo que el contrario, porque somos el de la iniciativa. No estoy agotado, al contrario, con mucha más responsabilidad y mucho más deseo de sacar esto adelante”, dijo el técnico Alberto Gamero, timonel de Millonarios.

“Los planteamientos cuando el rival los hace y no le haces un gol, se ven buenos. Fue bueno, pero si entro a lo de nosotros, tuvimos posibilidades de marcar y no lo hicimos. Sabíamos que íbamos a encontrar espacios, a encontrar bandas y presentíamos que íbamos a tener a nuestros extremos en duelos con sus centrales. Hubo momentos en que lo hicimos pero no definimos y ellos en un gol de otro partido se llevan la victoria”, agregó, en rueda de prensa posterior a la derrota.

La fecha cuatro, de las seis que se disputan, tendrá lugar el miércoles próximo. Millonarios visitará a Bucaramanga desde las 6:15 p.m. Terminado este compromiso, a las 8 y 30 p.m., Deportivo Pereira intentará derrotar a Atlético Junior, tal cual lo hizo en Barranquilla.

En el otro grupo del cuadrangular, su archirrival, Independiente Santa Fe, marca primero del grupo y espera sumar de tres ante Once Caldas para soñar con llegar la final. El duelo será en Bogotá, el próximo jueves a las 8 y 30 p. m. El otro compromiso será Deportes Tolima vs Equidad. Allí, los pijaos intentarán volver a ganarle al equipo asegurador para seguir en carrera en busca de la final.

Así está el grupo de Santa Fe: