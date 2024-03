“El proceso 8 mil es una fábula de Rafael Pombo comparativamente con esa selección”, Carlos Antonio Vélez sobre equipo de Pékerman

“Hubo cosas extras que se salieron de las manos. No fue por problemas que no me gustaron dentro de la Selección y algunos ya saben. Después se volvió una fiesta y cualquiera iba a la Selección. Me dijeron que si iba al mundial tenía que hacer esto, no me gusta que me impongan cosas porque yo tengo respeto por el grupo, por mis compañeros, por el país. No voy a ir porque tenga que dar algo. No“, denunció sobre las irregularidades camino a esa copa del mundo.