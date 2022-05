El récord de James Rodríguez que no han podido superar en el Real Madrid

Después de su brillante presentación en el Mundial de Brasil del año 2014, el volante colombiano James Rodríguez fue uno de los jugadores más codiciados en ese momento por los grandes clubes del mundo. El goleador de aquella cita orbital terminó cayendo al club de sus sueños, el Real Madrid, equipo con el que pasó grandes momentos, en su comienzo, pero con el que no tuvo su mejor despedida.

Tras dos años de su salida de las toldas del conjunto merengue, James sigue siendo noticia en territorio español, pues más allá de estar alejado del fútbol ibérico, aún conserva un récord que ningún otro jugador ha podido firmar en estas temporadas. El cucuteños tiene la marca de ser el el jugador del Real Madrid que realizó el hat trick de asistencias más rápido en LaLiga durante el Siglo XXI, este conseguido en la temporada 2015-2016 en un juego ante el Rayo Vallecano. James realizó 3 en tan solo 12 minutos.

Su marca salió nuevamente a la luz en esta temporada 2021-2022, luego de que el volante Luka Modric consiguiera el triplete de asistencia en la victoria del Real Madrid ante Levante por 6-0. El volante croata logró esta marca en 32 minutos, quedando ubicado en el cuarto lugar.

El reconocido portal BeSoccer, publicó este listado de los siete hat tricks de asistencias más rápidos del Real Madrid, destacando al colombiano como el mejor por encima de jugadores como Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Guti, entre otros.

James comanda el listado con tres minutos de diferencia sobre el segundo. - Foto: BeSoccer

Críticas recibidas por parte de hinchas del Real

James Rodríguez volvió a generar debate luego de sus declaraciones en la plataforma de Twitch. El volante colombiano ha sido criticado por varios usuarios después de elegir al Liverpool, del colombiano Luis Díaz, como campeón en la gran final de la Champions League y no al Real Madrid, su antiguo equipo.

Cuando James fue consultado por la final del máximo certamen en Europa, muchos esperaban que el cafetero eligiera a la casa blanca por su pasado allí; sin embargo, el futbolista se inclinó por los reds, equipo en el cual milita su compatriota y amigo, Luis Díaz.

“Quiero que quede campeón el Liverpool, tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos, pero quiero que gane Lucho (Díaz)”, dijo el jugador.

Su respuesta generó revuelo en las redes sociales y entre los espectadores de la transmisión que esperaban otra.

Ante las constantes críticas por parte de seguidores del Real Madrid y demás, James volvió a transmitir este miércoles para hablar del tema y charlar de paso con sus seguidores.

En un live que duró un poco más de una hora, James inició hablando sobre la polémica en las últimas horas, mostrándose un poco molesto. “Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba a ‘Lucho’. Todo lo que digo es polémica. En este momento ‘Lucho’ es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento”, dijo el jugador cafetero.

“Llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti”, agregó. James mostró su malestar con lo publicado por algunos medios en las últimas horas sobre su elección. “No tiene nada de malo que quiera que gane ‘Lucho’. Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a ‘Lucho’ le va bien, nos va bien a todos”.

El volante aseguró que más allá de lo publicado en medios, en España e Inglaterra tergiversaron sus palabras, creando un ambiente en su contra.