James Rodríguez reveló inédito pedido de los brasileños en el Mundial 2014

El Mundial de Brasil 2014 sigue siendo tema de qué hablar ocho años después. La cita orbital en la que la Selección Colombia ha tenido su mejor participación en la historia fue inolvidable para los cafeteros, más por aquel juego de los cuartos de final en el cual los dirigidos por Pékerman lucharon hasta el final por sellar su paso a la semifinal ante la anfitriona.

En aquel juego, las decisiones arbitrales fueron radicales para determinar el resultado final. El gol anulado a Yepes, la falta que no fue previa al segundo gol de Brasil y demás, fueron las más polémicas y que el volante colombiano James Rodríguez recordó en su transmisión de Twitch.

Precisamente, el mediocampista cafetero, que se encuentra de vacaciones en suelo colombiano, tuvo como invitado en días pasados al utilero de la Selección Colombia Héctor Fabio Amaral, con el que compartió algunos recuerdos del Mundial disputado en suelo brasileño.

James Rodríguez y Camilo Zúñiga, en el mundial de Brasil 2014. - Foto: Getty Images

Ambos estuvieron de acuerdo en que el colegiado, Velasco Carballo, tuvo incidencia en el resultado del juego que al final dejó por fuera a Colombia por un apretado 2-1.

“Sí o sí, Colombia tenía que perder ese partido”, dijo Amaral de entrada, a lo que James le dio la razón. “Ese día nos metieron mucho la mano, me dieron mucho y no solo a mí, sino a Juan Guillermo Cuadrado”, apuntó el colombiano, volante del Al-Rayyan.

“En el foul que hago para el gol de David Luis. Yo no tocó el balón, saco el pie y el árbitro me saca amarilla... No puede ser tan descarado”, agregó el cafetero haciendo referencia al segundo gol de la canarinha.

El inédito pedido de los brasileños en la previa

Pasando a un segundo plano de la charla en su canal de Twitch, James confesó un pedido inédito que le hicieron los propios hinchas brasileños en la previa del encuentro de los cuartos de final.

Horas antes del partido, varios se le acercaron al 10 de la Selección para implorarle que los suyos derrotaran a Brasil, todo esto, por el contexto político y la difícil situación que se vivía en el país en ese momento.

“No los querían, por la difícil situación que se estaba viviendo era un tema político”, contó James.

¿Qué pasará con el futuro de James?

En dicha transmisión, James también habló de sus planes a futuro cuando fue consultado sobre el tema. El colombiano se mostró cauteloso, asegurando que aún no ha definido nada, pero afirmó que habrá noticias más adelante. Cabe anotar que al futbolista lo han asociado con clubes de la Premier League, Liga Española y Liga Turca.

“¿Europa? En unos días abre el mercado, veremos… Y a donde me quieran, voy. Volver a la élite es una posibilidad. Ya veremos quién quiere esta ‘zurdita’”, dijo.

Ahora bien, el volante también fue interrogado por un posible retiro, a lo que contestó de manera contundente que si bien “hay personas que me quieren ver afuera”, él “no les dará gusto” y “habrá James para rato”.

Si es que el retiro no llega en Colombia en “4 o 5 años”, el cucuteño también piensa en debutar como empresario del deporte, e incluso ve con buenos ojos la opción de invertir su dinero en algún equipo profesional.

“Invertir es una buena idea, es una de las cosas que tengo en mente. Me encantaría”, respondió después de mencionar al Cúcuta Deportivo como un equipo al que pensaría comprar si se dan las cosas. James se preguntó entre broma y broma cuánto costaría el conjunto motilón en este punto en el que apenas acaba de recuperar el reconocimiento deportivo y se prepara para volver a participar en la segunda división.

Las palabras del 10 dejan claro que todavía faltará mucho rato para poder soñar con verlo jugar en el país. Sin embargo, anda muy pendiente y no sería raro que en un futuro sorprenda a sus seguidores con noticias en el fútbol nacional.