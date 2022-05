James Rodríguez explota por las críticas recibidas, tras elegir al Liverpool en Champions

James Rodríguez volvió a generar debate luego de sus declaraciones en la plataforma de Twitch. El volante colombiano ha sido criticado por varios usuarios después de elegir al Liverpool, del colombiano Luis Díaz, como campeón en la gran final de la Champions League y no al Real Madrid, su antiguo equipo.

Cuando James fue consultado por la final del máximo certamen en Europa, muchos esperaban que el cafetero eligiera a la casa blanca por su pasado allí; sin embargo, el futbolista se inclinó por los reds, equipo en el cual milita su compatriota y amigo, Luis Díaz.

“Quiero que quede campeón el Liverpool, tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos, pero quiero que gane Lucho (Díaz)”, dijo el jugador.

Lo más probable es que James Rodríguez no vuelva a jugar con el Al-Rayyan - Foto: NurPhoto via Getty Images

Su respuesta generó revuelo en las redes sociales y entre los espectadores de la transmisión que esperaban otra.

Ante las constantes críticas por parte de seguidores del Real Madrid y demás, James volvió a transmitir este miércoles para hablar del tema y charlar de paso con sus seguidores.

En un live que duró un poco más de una hora, James inició hablando sobre la polémica en las últimas horas, mostrándose un poco molesto. “Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba a ‘Lucho’. Todo lo que digo es polémica. En este momento ‘Lucho’ es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento”, dijo el jugador cafetero.

“Llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti”, agregó.

El colombiano compartió camerino con el luso en el Real Madrid. - Foto: Getty Images

James mostró su malestar con lo publicado por algunos medios en las últimas horas sobre su elección. “No tiene nada de malo que quiera que gane ‘Lucho’. Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a ‘Lucho’ le va bien, nos va bien a todos”.

El volante aseguró que más allá de lo publicado en medios, en España e Inglaterra tergiversaron sus palabras, creando un ambiente en su contra.

Este es el video de la transmisión

¿Qué pasará con el futuro de James?

En dicha transmisión, James también habló de sus planes a futuro cuando fue consultado sobre el tema. El colombiano se mostró cauteloso, asegurando que aún no ha definido nada, pero afirmó que habrá noticias más adelante. Cabe anotar que al futbolista lo han asociado con clubes de la Premier League, Liga Española y Liga Turca.

“¿Europa? En unos días abre el mercado, veremos… Y a donde me quieran, voy. Volver a la élite es una posibilidad. Ya veremos quién quiere esta ‘zurdita’”, dijo.

Ahora bien, el volante también fue interrogado por un posible retiro, a lo que contestó de manera contundente que si bien “hay personas que me quieren ver afuera”, él “no les dará gusto”, y “habrá James para rato”.

Si es que el retiro no llega en Colombia en “4 o 5 años”, el cucuteño también piensa en debutar como empresario del deporte, e incluso ve con buenos ojos la opción de invertir su dinero en algún equipo profesional.

“Invertir es una buena idea, es una de las cosas que tengo en mente. Me encantaría”, respondió después de mencionar al Cúcuta Deportivo como un equipo al que pensaría comprar si se dan las cosas. James se preguntó entre broma y broma cuánto costaría el conjunto motilón en este punto en el que apenas acaba de recuperar el reconocimiento deportivo y se prepara para volver a participar en la segunda división.

Las palabras del 10 dejan claro que todavía faltará mucho rato para poder soñar con verlo jugar en el país. Sin embargo, anda muy pendiente y no sería raro que en un futuro sorprenda a sus seguidores con noticias en el fútbol nacional.