El VAR apareció y salvó a Colombia de caer con Chile en las eliminatorias, así fue la jugada

Sin embargo, el árbitro Valenzuela fue advertido desde la sala para asegurar que hubo fuera de lugar por parte de la figura chilena. Al revisarse, el juez no dudó en anular la acción.

Punto valioso

Ante Uruguay, encuentro que la Roja perdió por 3-1, el veterano Arturo Vidal no partió como titular y su goleador histórico, Alexis Sánchez, ni siquiera fue convocado.

Alexis Sánchez no jugaba un partido desde el 20 de junio pasado. Sin embargo, aunque el atacante del Inter de Milán no se le vio con chispa, el técnico Eduardo Berizzo no lo movió del campo.