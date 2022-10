En pleno partido, jugador del Santa Fe se bajó la pantaloneta y la ropa interior

Este domingo 16 de octubre se enfrentaron en el estadio Jaraguay de Montería, Jaguares e Independiente Santa Fe, en un juego correspondiente a la fecha 18 de la Liga Betplay.

El importante compromiso lo ganaron los locales, sin embargo, hubo una inesperada acción de un jugador cardenal que sorprendió a todos y generó polémica.

Apenas comenzaba el juego en Montería, cuando Geisson Perea, defensa central de Independiente Santa Fe, tuvo una actitud completamente inusual y sorprendente. El jugador cardenal se bajó la pantaloneta como si estuviera en su casa y no en un estadio de fútbol con muchas cámaras, transmitiendo en vivo el partido para todo el país.

Todo sucedió cuando el futbolista, junto a su compañero Carlos Sánchez, fue a reclamar una falta que el árbitro pitó en contra del equipo albirrojo. Sin tener muy claro qué sucedió entre los jugadores y el juez del partido, Perea decidió bajar su pantaloneta y su ropa interior dejando a la vista de todos sus genitales, con tan mala suerte que justo en ese instante las cámaras de Win Sports, canal que transmite los partidos del fútbol colombiano, estaban enfocándolo directamente a él.

El acto obsceno del jugador de Santa Fe no pasó desapercibido, ya que inmediatamente, en las redes sociales, hinchas y periodistas comenzaron a comentar la situación. Algunos se lo tomaron con humor, mientras que otros más se indignaron y calificaron de falta de respeto la acción del futbolista profesional.

Uno de los que más criticó la acción del jugador fue el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez, cuando desde su cuenta de Twitter comentó: “Qué falta de respeto de Geissson Perea, jugador de Santa Fe bajándose la pantaloneta cuando los jugadores que saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento”.

Que falta de respeto de Geisson Perea jugador de @SantaFe bajándose la pantalonera cuando los jugadores saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento. — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) October 17, 2022

Otros usuarios de la red social mostraron su sorpresa con la grotesca actitud de Perea, por lo que pidieron sanciones de la Dimayor, ya que muchos consideran que un futbolista profesional no puede actuar así en un partido de la liga colombiana.

Que vergüenza ese jugador Geisson Perea de @SantaFe bajando su uniforme y mostrándole al árbitro el que te conté, @Dimayor vamos con una cita sanción. — Félix Armando Osorio T. (@f3lixthecat1984) October 17, 2022

@Dimayor Sancionen a Geisson Perea de por vida si es posible. Háganos un favor! https://t.co/XbIryDCyzd — Juan Sebastian (@Acgenius_58) October 17, 2022

Y aunque nadie entendió el contexto de la inesperada actitud del futbolista, hinchas y periodistas están de acuerdo con que, sin importar si fue una provocación para el árbitro o fue una acción sin intención, Perea no tiene justificación. Por lo que se espera si de parte de los dirigentes del fútbol colombiano se impone una sanción al defensor de Santa Fe.

“Sí estuve con un jugador”: modelo de la polémica con Santa Fe hace nueva revelación

A pesar de que los dirigidos por Alfredo Arias han querido olvidarse de la debacle en Barrancabermeja, se los recuerdan muy seguido en redes sociales, a raíz de la polémica foto publicada por una modelo de OnlyFans en el hotel donde se hospedaron la noche del lunes.

Spencer Castillo, la mujer que subió la foto a Instagram, se ha encargado de desmentir que haya tenido algún tipo de relación íntima con los futbolistas del equipo capitalino, misma versión defendida desde el interior del vestuario, donde comentan que se trataba de una foto que les pidieron mientras se dirigían a sus habitaciones.

A lo largo de la semana, la modelo ha respondido preguntas a sus nuevos seguidores, confirmando una y otra vez que se los encontró en el pasillo del hotel y decidió pedirles una foto junto a una amiga con la que se encontraba en ese momento.

Pero este fin de semana reapareció y dejó en el aire una nueva revelación sin dar más detalles al respecto. “No podría decirte cuánto se demora un jugador de fútbol en la cama porque no he hecho ni he tenido sexo con un jugador”, inicia la respuesta de Spencer a la interacción con uno de sus seguidores, antes de rectificar.

“Espere pienso, sí, sí he tenido sexo con un jugador y no de Santa Fe, precisamente”, asegura. “Si les contara, creo que se van de para atrás”, termina, entre risas, el mensaje de la modelo, que rápidamente fue replicado en redes sociales sin mayores detalles al respecto.