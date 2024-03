Equipo colombiano defendió a James y criticó a Carlos Antonio Vélez: “Ya puede volver a la CAVsula”

Producto de ese desempeño en el estadio Olímpico de Londres, el 10 saltó al once titular ante Rumania y manejó los hilos en un primer tiempo casi perfecto del onceno dirigido por Néstor Lorenzo.

El famoso periodista colombiano aún no ha reaccionado a la crítica del Envigado FC, aun cuando muchos usuarios lo etiquetaron en los comentarios al darse cuenta de la indirecta que le lanzaron como defensa a James por sus recientes presentaciones ante España y Rumania.

“La felicidad no es completa”, dijo Vélez

Vélez calificó de “excelente” el planteamiento inicial de Lorenzo, sin embargo, insistió en que todavía falta para llegar al objetivo. “No todo es dulzura. Se demoraron los cambios. Asprilla debió entrar antes, Lerma muy cansado no fue reemplazado y sobre una hora de juego el cansancio se notó. Por eso ellos marcaron sus dos goles. La felicidad no es completa”, advirtió.