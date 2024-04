Equipo de la Liga Betplay le pidió prestado el helicóptero a la vicepresidenta Francia Márquez; esta es la insólita razón

El sábado 13 de abril, Fortaleza F. C. de Bogotá medirá fuerzas con Once Caldas de Manizales por la jornada número 16 de la Liga Betplay del primer semestre del año. El equipo capitalino juega de local y espera tener el acompañamiento de toda su gente.

Buenos días vice @FranciaMarquezM Es para una cosita… Mira que mañana jugamos con el @oncecaldas y queremos que por ahí a medio día llegue #DayroMoreno como se merece, en helicóptero… 🚁 y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… 👉👈🥹 Me prestas el tuyo? pic.twitter.com/4Q50Gsa4mo

“Buenos días vice @FranciaMarquezM. Es para una cosita… Mira que mañana jugamos con el @oncecaldas y queremos que por ahí a mediodía llegue #DayroMoreno como se merece, en helicóptero… Y es que la verdad no me alcanza para alquilar uno… ¿Me prestas el tuyo? ”, señaló el equipo bogotano a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Palabras de Dayro Moreno tras romper el récord de goles de Galván Rey

La obtención del tan anhelado récord con el Once Caldas, el equipo de sus amores, fue un anhelo cumplido. “Hacer historia con esta camiseta del Once es increíble y se da en una plaza tan grande como es la de Medellín. Estoy muy emocionado y sin palabras”, aseguró.

“Le agradezco a Panelo por verme en la Selección Tolima. Hizo los contactos para llegar al Once. Mi salud para el profe y estoy agradecido con él en la vida. En esa época jugaba de carrilero porque Panelo me vio ahí, pero en Once me pusieron de delantero y hemos conseguido el récord”, agregó Moreno.