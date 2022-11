“Era alegría donde llegaba”: así recuerdan sus técnicos y amigos a Andrés Balanta, el exjugador del Deportivo Cali fallecido en Argentina

El joven jugador fue llevado a un centro de salud tras desplomarse en el entrenamiento y no sobrevivió.

La muerte de Andrés Balanta tiene en shock al fútbol colombiano e internacional. El volante campeón con el Deportivo Cali en 2021, se desplomó en la entrada en calor de su actual equipo, Atlético Tucumán, en Argentina y aunque hicieron maniobras de reanimación y lo llevaron a un hospital, no sobrevivió.

Lucas Pusineri, técnico del Deportivo Cali en el año 2019, lo dirigió y se decantó por él para llevarlo a Argentina.

Cuando se conoció la noticia, SEMANA contactó al entrenador y confesó que aún estaba con los médicos y no podía hablar.

Sin embargo, el profesor Ronald Cataño, de la Escuela de fútbol Carlos Sarmiento Lora, recordó desde Cali en SEMANA cómo llegó siendo apenas un niño después de ser el capitán de la Selección Valle.

Ronald era el entrenador favorito de Andrés. Así lo reconocía quienes lo conocían. Su unión se forjó por la credibilidad del técnico en Balanta y por acompañarlo en el peor momento de su corta vida. La muerte de su papá.

“Fue un ser maravilloso, estupendo porque lo quise como mi hijo. Cuando me llegó a la Escuela lo recibí como formador, trabajamos mucho con él teniendo en cuenta las cualidades. Lo animé para que llegara a la Selección Colombia y a partir de ahí me cogió cariño. Su papá falleció y me llamó, lo acompañé y nos volvimos muy unidos”, confesó Ronald a SEMANA.

Llegó al Deportivo Cali y lo recibió el profesor Carlos Arango, quien se mostró consternado por la noticia teniendo en cuenta que de él recuerda a un jugador muy saludable, con buen físico.

Además lo describió como un joven de alma alegre.

“Es una noticia muy fuerte para nosotros porque los aprendimos a querer, respetar y valorar. Era parte de nuestra familia. Bromista, pero sano y respetaba las normas. Lo recuerdo como un muchacho muy alegre y de sueños grandes de ser Selección Colombia y brillar internacionalmente. Llegó muy ilusionado de la Sarmiento Lora, lo recibí, armamos un equipo sub-17 y quedamos campeones nacionales. Muy dedicado a su carrera. Su famiia lo apoyaba. Su vida era el fútbol, Muy buen compañero”, dijo a a este medio.

Otro de los formadores de Balanta fue Sergio ´el Checho´ Angulo. Contó a SEMANA que hace pocos días habló con él por teléfono.

“Con Andrés hablé hace 10 días y me dijo que estaba bien y tranquilo. Esperando arrancar su pre-temporada para empezar a afianzarse en Atlético Tucumán. Nos reímos mucho y quedamos de vernos y ahi quedamos”, dijo ´el Checho´, quien además recuerda que el jugador de 22 años llegó como defensa central y terminó como un talentoso volante por su biotipo”, puntualizó.

Valentina Clavijo, una de sus amigas más cercanas, aseguró que Andrés es sinónimo de alegría a donde llegaba.

“Siempre tenía una sonrisa y un abrazo para recibirme. Muchas veces hablamos del anhelado título con el Cali y cuando se dio, me dio un abrazo que me llevo por siempre conmigo. Se va un gran futbolista, pero sobre todo un gran amigo y ser humano. Pido por su eterno descanso y para que su memoria esté viva por siempre”, contó la amiga y comunicadora.

Otra de las personas cercanas fue Paula Daza, periodista caleña que recordó a Andrés como un hombre feliz y de mucho carácter.

“Era un gran tipo, una buena persona. Un tipo feliz, siempre que lo saludaba se reía o recochaba. Nunca fue “agrandado”, desde que lo conocí en inferiores hasta su ascenso a la profesional y su primer título con el Cali en diciembre de 2021”, argumentó Paula.

Uno de los jefes de prensa del Deportivo Cali confirmó a SEMANA que se harán homenajes en el club y que su familia recibirá apoyo sicológico por parte del equipo.

“Era alegría en el grupo, un gran ser humano. Era una gran persona. Nos dimos cuenta por los trinos de TyC, desde la cantera del Cali estan contactando a la familia para el respectivo apoyo sicológico, Pensaremos en todos los homenajes y los informaremos oportunamente”, confirmó Valderrama.