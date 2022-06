“Es el perfume del Liverpool”, el sorprendente elogio a Luis Díaz por parte de histórico técnico

Pese a no estar compitiendo en Europa, el delantero Luis Díaz sigue dando de qué hablar por su brillante temporada en el Liverpool, la cual dejó dos títulos y un sinnúmero de elogios por parte de compañeros, cuerpo técnico y prensa local. Cabe anotar que incluso, el colombiano estuvo a punto de ganar la Champions y Premier League.

Un total de 6 goles y 5 asistencias fueron suficientes para que el guajiro se robara los corazones de miles de hinchas que hoy en día piden que él sea el nuevo comandante del Liverpool ante la salida de una de sus estrellas, como lo es Sadio Mané.

Luis Díaz. - Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

En Colombia por supuesto han estado pendientes del presente de ‘Lucho’. Así por lo menos lo ha manifestado uno de los hombres que marcó historia en el fútbol colombiano, como lo es Francisco ‘Pacho’ Maturana.

El entrenador y actual miembro de Atlético Nacional exaltó las grandes cualidades de Díaz. “Luis Díaz es un ser humano que juega fútbol, con una condición humana extraordinaria producto de un entorno. Tuve la oportunidad en su comunidad y el respeto por los mayores es total y él nace ahí”, aseguró en charla con el Ministerio del Deporte.

Maturana destacó lo importante que ha sido Díaz en el esquema del entrenador alemán Jürgen Klopp, asegurando que le dio otra cara a su planteamiento. “Ha llegado a un escenario estupendo, porque no creo que Liverpool haya un equipo para Luis Díaz. Él llegó a un equipo hecho y se convirtió en el perfume de ese equipo. No podemos decir que Luis Díaz hizo al Liverpool, le puso su talento y le dio un plus a ese equipo”, agregó.

En los Reds le entregan la batuta

Bayern Múnich y Liverpool confirmaron este miércoles su acuerdo final para que Sadio Mané deje Anfield y aterrice en el Allianz Arena la próxima temporada. Los rumores que surgieron desde la final de la Champions en París se convirtieron en realidad gracias a la insistencia del delantero senegalés por vivir una nueva experiencia en su carrera, quizás poniendo en riesgo la confianza y cantidad de minutos que gozaba en la Premier League.

De esta manera, Jürgen Klopp tendrá que encontrar la variante perfecta para conformar ese tridente de ataque que pierde una de sus piezas claves. Mohamed Salah y Luis Díaz pasan a ser las principales cartas para el once inicial, pero falta uno más que será elegido entre Roberto Firmino, Diogo Jota o el recientemente incorporado Darwin Núñez.

Antes que Mané firmara su contrato con los bávaros, la página oficial del Liverpool viajó hasta su casa para hacerle una última entrevista como jugador de los reds. En esta recordó los mejores momentos que vivió en el club y llamó a la tranquilidad de los hinchas que temen una curva negativa de rendimiento ante la salida de su número 10.

“Bobby y Mo, ¡qué jugadores! Creo que no hay más secretos porque jugar junto a estos grandes jugadores me lo ponen todo más fácil”, arrancó hablando al respecto de Firmino y Salah. “Creo que fueron un gran apoyo, especialmente a Bobby, quien siempre bajaba y hacía espacio para Mo y para mí, creo que fue simplemente increíble”, añadió.

Mané confía en que los jugadores que llegaron hace poco, entre ellos el guajiro, aporten en un equipo que quiere pelear nuevamente por la Premier y la Champions. “El Liverpool todavía tiene grandes jugadores y ahora también tienes a Diogo (Jota) y (Luis) Díaz, ¡wow, qué jugador tienen!”, agregó llenando de elogios al colombiano.