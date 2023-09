Escándalo antes del Chile vs. Colombia: revelan delicada enfermedad que sufre Alexis Sánchez y por qué no juega

La situación médica de Alexis Sánchez, figura de la selección de Chile, ha pasado de castaño a oscuro tras su ausencia en la lista de viajeros a Uruguay. Luego de la derrota (3-1), el técnico Eduardo Berizzo explicó que el ‘niño maravilla’ no estaba en plenitud de condiciones para volar a Montevideo, sin embargo, concluyó que sí se encontraría disponible para el juego de este martes frente a Colombia.

A través de sus redes sociales, la Roja ha mostrado a Alexis entrenando con el resto del equipo para la segunda fecha de las Eliminatorias, no obstante, aún no hay un parte médico que confirme las razones por las que no hizo parte de la delegación.