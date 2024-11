Escándalo en el FPC: acusan al presidente del DIM de ingresar a la sala del VAR

Los dirigidos por Rafael Dudamel fueron los primeros en irse adelante en el marcador, pero el DIM no se amilanó y terminó remontando el encuentro gracias a un gol en los minutos finales de Brayan León. El equipo de Alejandro Restrepo se terminó llevando el juego por un marcador de 3-2 y dio un paso importante para luchar por un lugar en los cuadrangulares .

Las polémicas del partido

“No tenía conocimiento de esa situación. Por eso, no me consta que el presidente del equipo rival haya entrado al cuarto del VAR. Sin embargo, si así fue, me parece bastante delicado (...) Esperemos a ver cómo se pronuncian en las últimas horas, ante esa delicada situación, desde las diferentes partes que puedan estar involucradas en este caso en particular”, fueron las palabras de Dudamel en referencia a la información sobre el supuesto ingreso de Restrepo a la sala del VAR.