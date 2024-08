Escándalo en la Selección de Perú: esposa de una de las figuras del equipo denunció en vivo grave caso de violencia y agresiones

Pamela López hace DENUNCIA PÚBLICA contra Christian Cueva por violencia física y psicológica. Anuncia que vivió manipulada y que no piensa dar marcha atrás. Además mostrará videos del acto en conferencia de prensa #AméricaHoy pic.twitter.com/a57Q4xweWS

Christian Cueva celebrando un gol con la selección de Perú. | Foto: LatinContent via Getty Images

El caso también ha puesto en el foco la necesidad de abordar con seriedad y urgencia la violencia de género en el país. Pamela López, en su testimonio, hizo un llamado a otras mujeres a no callar y a denunciar los actos de violencia que sufren. “Hay muchas mujeres en el Perú que callan al igual que yo, porque estamos manipuladas, estamos sometidas a un maltrato psicológico. Nunca es tarde, siempre se puede denunciar y no callar por vergüenza”, afirmó López.

Y agregó: “Él siempre me tocaba el tema de mis hijos, que estaban pequeños y que si veían todo esto, les podía afectar. La manipulación venía por el tema de mis hijos”.

Por su parte, Christian Cueva se ha negado a hablar directamente sobre las acusaciones, limitándose a decir que está enfocado en su trabajo. No obstante, su historial de comportamientos cuestionables fuera de las canchas añade un elemento de controversia adicional a su situación actual . Edy Cuéllar, dirigente de Cienciano, declaró que el club no tomará decisiones hasta que las investigaciones concluyan, destacando que Cueva tiene un contrato que debe cumplir.

“Solo puedo decir que yo no me meto en la vida de nadie, ni en la tuya ni en la de nadie. Lo único que me queda es jugar al fútbol y ser responsable conmigo y con mi trabajo”.