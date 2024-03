España saldría con esta nómina a ‘dañar’ el invicto de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Las estadísticas apuntan que desde septiembre del 2022, Colombia no sabe lo que es perder en ninguna de las competencias que ha jugado. En cuanto a los juegos amistosos, la última derrota que se registra para el equipo nacional, se encuentra en octubre de 2019, cuando cayó ante su similar de Argelia por 3-0.

España vs. Colombia: primer amistoso de la Tricolor en el 2024. | Foto: Getty Images

De la Fuente defiende su convocatoria

El entrenador rival de Colombia, una vez dio a conocer sus citados hizo referencia a uno en especial que no está en el radar de muchos: “Todos los que hemos visto jugar a Pau sabemos la categoría que tiene. No nos sorprende tanto como a la opinión pública le ha podido sorprender. No nos sorprende nada de lo que hace y de lo que puede hacer”.