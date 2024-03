España va con todo: esta es la convocatoria oficial para el amistoso ante Colombia

Luis de la Fuente, técnico de ‘La Roja’, explicó así la inclusión de Cubarsí en la lista de la selección de mayores con apenas 17 años. “Sabemos el futbolista que es, le conocíamos de las inferiores y no nos sorprende tanto de lo que está haciendo y lo que puede hacer. Nunca miramos el DNI (documento de identidad), sólo el rendimiento, que no quepa ninguna duda que el único interés que nos mueve a los seleccionadores de aquí para convocar a un jugador es el deportivo. Está en un gran momento y nos genera una gran ilusión de presente y de futuro”, puntualizó.

Preguntado por Pedri, con el que de nuevo no pudo contar por lesión, confirmó que había “hablado” con él y que no le descarta para la Eurocopa. “Hay que esperarle siempre porque es un grandísimo futbolista y está totalmente identificado con nuestra idea. Quiero estar cerca de él para apoyarle en estos momentos y espero que podamos al memos de tener la duda de poder contar con él en la EURO. He visto su comportamiento e implicación con nosotros y me gustaría reencontrarme con él en la absoluta”, admitió.