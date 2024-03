Sevilla lanza tentadora oferta, en plena convocatoria, para fichar joya de la Selección Colombia

Alex Viveros, representante de Arias, mencionó en declaraciones consignadas por el Diario AS, que no solo es una propuesta sino dos: “Jhon Arias rechazó una oferta en enero del Zenit de Rusia y actualmente hay una de Galatasaray y otra del Sevilla de España. También hay interés de Francia e Italia”.

‘No’ a millonaria propuesta

Además de eso, se supo que los intentos del club en mención no fueron en una sola ocasión; al parecer, el cuadro donde permanece Wilmar Barrios y Mateo Casierra estuvo en la búsqueda de Arias más de una vez: “El Zenit buscó contacto tanto con el colombiano como con el Fluminense, pero no abrió negociaciones”, confirmaron.

Al final, para beneficio del futbolista se conoció que su permanencia en Suramérica le permitió ser protagonista en la Copa Libertadores, que al término del 2023 terminó levantando con Fluminense. “Sin la posibilidad de jugar en la principal competición europea, pasar al fútbol ruso no está entre las prioridades del colombiano”, dijo GE tras no dar el paso a Zenit.

Meses atrás, el futbolista colombiano había dado a entender que no solo la posibilidad de Rusia se le había presentado, pero que hasta no existir una que realmente llamase su atención no pensaría en irse: “Hay rumores que son ciertos, hay propuestas que han llegado al club, pero no es el momento idóneo para pensar más allá”, sentenció.