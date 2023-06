Esposa de Dani Alves cambia de parecer y toma drástica decisión con respecto al caso del jugador: “guste o no guste”

El futbolista brasileño Dani Alves ya cumple seis meses de estar en prisión tras ser acusado de presunta violación en contra de una mujer en reconocida discoteca de Barcelona. A pesar que el jugador ha insistido en su inocencia en este caso, la justicia se ha mostrado reacia y en varias oportunidades le ha negado una salida.

Alves se ha mostrado devastado en la prisión, pues no solo su sentencia lo ha tenido así, la relación con su esposa Joana Sanz también lo ha afectado en gran medida.

Vale recordar que la modelo decidió dar por terminada su relación con Alves después de conocer todos los detalles del hecho. Por medio de un mensaje de Instagram, Sanz mostró su dolor tras ponerle fin a varios años de matrimonio.

LONDON, ENGLAND - OCTOBER 17: Dani Alves and Joana Sanz attend the Earthshot Prize 2021 at Alexandra Palace on October 17, 2021 in London, England. (Photo by Joe Maher/Getty Images) - Foto: Getty Images/Joe Maher

Sin embargo, en los últimos días, la mujer ha cambiado de parecer y se ha mostrado firme en apoyar al futbolista. “Quiero hablar una cosa, estoy muy cansada. Yo no he dicho que no me importe más Daniel. No he dicho que quiera alejarme de él. Nada más he dicho que no me importa lo que digan los medios de comunicación”, dijo de entrada la mujer en redes sociales.

Y aclaró: “Quiero alejarme de esto, no de él. Estaré a su lado. Una relación es una cosa, pero él es mi familia. Son ocho años juntos, por lo tanto, estaré a su lado. Guste o no guste. Dejen de hablar de la vida de los demás”.

Joana Sanz ha sido víctima de la presión mediática a causa del escándalo de Dani Alves. - Foto: Getty Images

El sentido mensaje de Alves a la mujer

El diario español La Vanguardia reveló el pasado miércoles 21 de junio, una entrevista que concedió el jugador desde su celda, en la que cuenta su versión de los hechos y se muestra sorprendido por lo que ha contado la mujer que presuntamente abusó.

“No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. Pero yo la perdono”, dijo Alves en una entrevista que no se registró en cámara, pero quedó plasmada por el puño y letra de la periodista que tuvo la oportunidad de hablar cara a cara con el jugador.

Alves aseguró que decidió dar la entrevista para que la gente “sepa lo que pienso” y se escuche su relato de lo que sucedió aquella noche en la discoteca Sutton. “Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. Y a ella, aquella noche, tampoco”, afirmó.

Alves concedió hasta tres versiones distintas de los hechos - Foto: Getty Images

Además también aprovechó para pedirle perdón. “Lo primero que quiero hacer es aprovechar esta entrevista para pedir perdón a la única persona a la que tengo que pedir perdón, que es mi mujer, Joana Sanz. La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida”.

“Si alguien ha amado alguna vez de verdad, si ha conocido, como yo, el amor verdadero, sabrá que por conservar ese amor, uno hace cualquier cosa. Y yo mentí. Tuve miedo de perder a Joana y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando. Mentí, pero en cuanto le pude contar a mi mujer lo que había pasado realmente aquella noche y le pedí perdón, quise declarar otra vez y contar la verdad”.