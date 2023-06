Hinchas de Nacional no perdonaron la ‘soberbia’ de Autuori y sacaron a la luz video de cuando se disculpó

Paulo Autuori, actual técnico de Atlético Nacional, ha sido blanco de críticas por dos duras derrotas que han dejado mal parado al equipo. La primera y más dolorosa se dio el sábado ante Millonarios en la final del fútbol colombiano, mientras que la otra se dio este martes en Libertadores ante Patronato, equipo que pelea en la segunda división de Argentina.

Sin embargo, el brasileño no solo ha sido señalado por su desempeño en el banquillo, sino también por sus actitudes fuera de él. La última gran polémica se dio el martes cuando en plena rueda de prensa el estratega mandó picante mensaje para terminar de empeorar su relación con la hinchada.

“Por perder una final no tengo que pedir disculpas, para nada. Tengo respeto a todos y el respeto no se ve cuando se gana o se pierde. Es el día a día, esto es algo lindo de hablar en un momento como este. No tengo que pedir nada, yo tengo que trabajar el tema de los jugadores”, afirmó.

Autuori no escapó de las críticas por las dos derrotas consecutivas que acumuló el cuadro 'verdolaga'. - Foto: Captura video ESPN

El técnico explicó la ausencia de Dorlan Pabón, Jarlan Barrera y Jefferson Duque como un “tema lógico” por los minutos que jugaron en Bogotá. “Es martes, incluso no hay tiempo reglamentario (descanso) y hubo la oportunidad de meter estos jugadores”, dijo.

“Es normal y lógico. Yo no iba a meter jugadores después de un partido con una carga emocional enorme (la final de Liga), entonces nosotros estábamos clasificados para entrar tranquilos y los jugadores tuvieron un buen inicio. Después con naturalidad por jugadores que no están jugando desde hace tiempo pierden un poco de ritmo y es natural”, agregó.

Paulo Autouri, técnico de Nacional. - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Autuori cerró su intervención hablando de posibles refuerzos y la planificación del segundo semestre, en el que se juegan los octavos de final de la Copa Libertadores, la Copa BetPlay y una revancha en Liga. “A lo largo del semestre vimos que hay una carencia de nosotros, fue muy claro y el título no iba a cambiar nada porque la lectura es muy clara. Posiblemente y dependiendo de lo que el club pueda hacer, puede haber incorporaciones. Salvo algunos, tenemos que reducir el grupo y meter otros”, declaró.

Luego de este controversial actuar del técnico, los hinchas de Nacional no se guardaron nada e incluso sacaron unas declaraciones del año 2019, cuando su actitud era totalmente distinta luego de un fracaso. En aquel momento, el técnico tomó el micrófono y, sin necesidad de preguntarle, le pidió disculpas a los hinchas por el juego de aquel equipo que él dirigía.

“Primero pedirles disculpas a nuestros hinchas, hoy todos estamos avergonzados porque no jugamos a nivel técnico, táctico, físico y mental. Estuvimos abajo completamente y cuando eso pasa tengo que ser leal conmigo mismo asumiendo la responsabilidad. Entonces cualquier clase de pregunta, no voy a huir de estas palabras que he dicho. No hay mucho de qué hablar, no hay justificación, es mi responsabilidad y lo asumo”, afirmó en ese entonces.

"Primero pedirle disculpas a nuestra hinchada, todos estamos avergonzados, no hay justificaciones": Paulo Autuori...

Espere toda la conferencia de prensa con el DT verdolaga, en nuestro canal de YouTube.... pic.twitter.com/Yf1nvoEmxk — Nacional Es Pasión (@NacionalsPasion) March 31, 2019

El actuar en la rueda de prensa del pasado martes dio una muestra evidencia de la ruptura que hay en Atlético Nacional luego de varios meses.

De hecho, en el duelo ante Patronato se vivió un ambiente tenso y amargo que estuvo acompañado de rechiflas al brasileño y de pancartas en contra de los dirigentes del club.

La directiva, teniendo como principal culpable a Benjamín Romero, vicepresidente ejecutivo del club, fue altamente criticada por la fanaticada verde sacando una pancarta enorme en la tribuna norte donde exigían su salida.

“Ya sacaste a tu equipo campeón, ¿cuándo te vas?”, decía el cartel que lució en las gradas y que hizo que el partido se detuviera por varios minutos. Al final, miembros de logística del estadio hicieron quitarla por exigencia de la Conmebol, que tiene prohibido exhibir mensajes amenazantes por parte de los hinchas.