Dorlan Pabón habló, por primera vez, tras la final ante Millonarios; se mostró afectado por la derrota

Dorlan Pabón con 6 goles, su liderazgo y su buen fútbol aportó para que Nacional llegara a la final de la Liga Betplay 2023-I contra Millonarios.

Sin embargo, en el partido definitivo de vuelta, aunque participó en el gol que marcó Jefferson Duque, falló el primer penal de la tanda definitiva y como si fuera poco, pareció desautorizar a Paulo Autuori en los cambios del final del compromiso.

Con Dorlan Pabón como referente, Atlético Nacional busca su tercera corona en Copa Libertadores. - Foto: @nacionaloficial

La polémica se dio cuando el timonel verdolaga sacó a Nelson Deossa por Jhon Solis y luego Dorlan Pabón y Yerson Candelo se acercaron al entrenador y le pidieron hacer cambios diferentes a los que tenía en mente.

Al campo de juego ingresaron Jarlan Barrera y Jhon Duque, en cambio de Castro y Solis que hacía poco estaban en el partido.

De inmediato las redes explotaron. El técnico careció de autoridad completa, se retrasó el partido y quedó en entredicho el juego limpio de Nacional.

“La confusión tiene que preguntarle a otras personas, no fue mía. Estaba muy claro lo que íbamos a hacer. No puedo hablar porque no fui yo el responsable”, explicó Paulo Autuori avivando más la polémica de un posible rompimiento de relación con sus jugadores y agregó.

“Uno cuando analiza fue un error grave, mío no fue. La idea de quién iba a salir estaba clara y anotada. No puedo permitir hablar de eso, no puedo. Uno ve el histórico y ve si han pasado cosas así, para mí el deporte es lo más importante. Porque puede hacer que un país crezca a nivel de educación con deporte. Mi país necesita eso”, dijo el técnico brasileño para finalizar la rueda de prensa.

Atlético Nacional llegó a tres victorias en línea por Liga Betplay. Foto: Win Sports. - Foto: Foto: Win Sports.

Tras dos días del partido, Dorlan Pabón se pronunció en redes sociales.

“El fútbol me ha dejado más derrotas que victorias, pero así y todo, me he levantado para seguir buscando cosas grandes. El camino continúa”, indicó en una historia de Instagram.

Dorlan Pabón se pronunció después de la final del FPC - Foto: @dpabon88

Leonel Álvarez le mandó un mensaje a Dorlan Pabón de respaldo.

“Un abrazo, Dorlan Pabón, a levantar cabeza y seguir el fútbol y la vida dan revanchas”, indicó el DT.

Lo que dice la directiva de Nacional después de la derrota

Esto generó un ambiente de crítica a Autuori por la falta de autoridad sobre el plantel que dirige; pese a que la hinchada verdolaga está pidiendo que cesen al brasileño, la directiva de Nacional tiene su propia postura.

Al ser consultado por SEMANA, un dirigente del cuadro antioqueño respondió a la pregunta de si Autuori sigue que “yo creería que sí, de nuestra parte él vino con un contrato de dos años”. Y agregó que el brasileño, que llegó a finales de 2022, “tiene todo el respaldo”.

“Una mañana dura”: René Higuita felicita a Millonarios por su estrella 16, y destaca a Gamero y Macálister Silva

Por medio de un video difundido en redes sociales, el exarquero e ídolo de Nacional, pero con un corto paso en Millonarios, René Higuita, felicitó a Millonarios por el título.

“Muy buenos días para todos, para todas. Una mañana dura, pero hay que reconocer y felicitar a las hinchadas de Atlético Nacional y Millonarios. A Millonarios, en cabeza del maestro Alberto Gamero por su título”, felicitó el exarquero colombiano al cuadro embajador y su entrenador por el campeonato logrado. Del mismo modo, afirmó que Macalister Silva es un gran capital y varón.