Esta es la fotografía que tiene Lionel Messi en su perfil de WhatsApp

Lionel Andrés Messi Cuccittini nació en Rosario, un 24 de junio de 1987, y desde su infancia estuvo involucrado en el mundo del fútbol, mostrando su talento y habilidad con el balón. A los ocho años se le diagnosticó la deficiencia de la hormona de crecimiento, por lo que estuvo realizándose un tratamiento con el propósito de que pudiera aumentar su estatura, no obstante, esto no frenó el sueño de Lionel en convertirse en jugador profesional y tras haber estado jugando en las divisiones menores de algunos equipos argentinos como el Newell’s, intentó demostrar su juego en River Plate e incluso un pequeño equipo italiano intentó contratarlo, pero el alto costo que representaba irse a vivir a Europa no le permitió al futbolista viajar.

La foto que tiene Messi en su WhatsApp

Los conductores del programa AbitareTv pidieron al sobrino que revelara el número de teléfono, cosa que claramente no sucedió, sin embargo, lo que sí se pudo observar fue la imagen que tiene Messi, y mientras eso ocurría, algunos se atrevieron a dar su opinión acerca de esta imagen. “Pues nada, vamos con la fotito que tiene Messi en su perfil. Yo me imagino que tendrá alguna con un trofeíto. En un boliche no tiene que ser porque conociendo a Leo... me imagino que será en una cancha”.