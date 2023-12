“Esto es por ti mi vieja”, el enternecedor momento de Carlos Bacca al dedicarle el campeonato con Junior a su mamá, quien murió en 2021

Una de las figuras del partido de la final de la liga colombiana entre Independiente Medellín y Junior fue Carlos Bacca, quien resurgió de las cenizas con el equipo barranquillero, luego de tener varias caídas y un arranque de temporada flojo, para luego anotar 18 goles en la Liga BetPlay II.

Los penales para Junior de Barranquilla le permitieron llevarse la gran final de la liga colombiana ante Independiente Medellín con una serie que acabó 3-5 a favor de los ‘tiburones’, estos plasmaron en su escudo la décima estrella en su historia.

Junior es el nuevo campeón de la Liga BetPlay al derrotar al Medellín. | Foto: Colprensa.

Durante el 2023, Bacca, uno de los goleadores colombianos del último tiempo en la liga local y el exterior ha vivido lo que es tocar el infierno y el cielo. Actualmente, con su amado Junior de Barranquilla, pasa los ‘gloriosos’, tras haberlo ayudado en los cuadrangulares finales para llegar a la gran final donde enfrentaron a los paisas por el título.

Si bien ahora todo es felicidad, el camino no ha sido fácil en muchos momentos por diversas situaciones que ha vivido a su alrededor. De las que más marcaron, es que este mismo año el cuerpo técnico de Hernán Darío Gómez, cuando este oficiaba como entrenador, por poco le sentencia que era momento de su retiro.

“Carlos tiene una lesión irreversible en su rodilla derecha. Es un desgaste. Le permite hacer muchas cosas, pero su velocidad de reacción se pierde cuando está la situación así”, aseguró a mediados del año Javier Fernández, quien era el médico del club en ese momento.

Carlos Bacca abrió el marcador en la final de ida. | Foto: Colprensa: Jairo Kassiani

Pero entre ires y venires, alegrías y tristezas, Entre las piezas claves para la recuperación de un equipo que a la altura de las primeras fechas del Torneo Finalización no se sabía si clasificaría, está justamente el capitán e ídolo, Bacca, quien recibió la confianza, apoyo y fue acogido para nuevamente sacar su mejor versión.

Bacca, entre lágrimas, dedica triunfo a su madre

Y así fue este miércoles, 13 de diciembre, al tocar la victoria con su ‘Juju’ en tierra paisa al conseguir la décima estrella para el equipo tiburón.

El tricampeón de la Liga Europa de la UEFA,con Sevilla en 2014 y 2015 y con Villarreal en 2021, fue la figura para que el equipo remontara y pudiera estar en la final, que tras penales Medellín (4) 2-1 (4) Junior, hoy Barranquilla festeja.

En medio de la alegría de los jugadores y del propio Bacca, que ha visto cómo ha tenido que luchar para hoy ser el campeón nacional de la liga, en los momentos posteriores al partido no pudo ocultar su emoción y lágrimas por el triunfo.

Carlos Bacca es uno de los máximos ídolos de la historia del Junior de Barranquilla | Foto: @JuniorClubSA

Al dar sus primeras impresiones sobre lo ocurrido en el partido, que en un momento todo jugaba a favor de Independiente Medellín, el artillero no pudo pronunciar palabras, no solo por la alegría, sino también mostrando que no tuvo un camino fácil para llegar a ser el protagonista de Junior.

Con lágrimas, y mostrando un momento enternecedor ante las cámaras, el atacante con la voz entrecortada dijo: “Esto ha sido muy duro. Solo Dios me ha sacado y nadie sabe lo que he vivido. He perdido a mi madre y me vine un poco tarde porque ella me quería ver, pero yo sé que en el cielo ella está contenta”.

La promesa a su madre

Bacca expresó su nostalgia, pues su madre falleció en 2021 y le había prometido volver al Junior y salir campeón como ocurrió hoy.

“Esto es por ti mi vieja, te amo”, aseguró el jugador, quien también comentó que “mi madre era lo que siempre me decía que quería verme en Junior, campeón nuevamente y goleador. No pude cumplirle porque ella está en el cielo y no me ha visto”.

🏆 “Nadie sabe lo que he vivido, me vine un poco tarde porque mi mamá me quería ver en Junior, sé que en el cielo está contenta, hoy es el primer día que lloro por ella”, Carlos Bacca, jugador de Junior.#JUNIORCAMPEÓNxWIN pic.twitter.com/fKK5tFmpCV — Win Sports TV (@WinSportsTV) December 14, 2023

“Gracias a Dios porque he pasado momentos duros que nadie sabe, solo Dios y mi familia sé que están festejando porque no es fácil”, dijo un consternado Bacca.