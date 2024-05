Regreso de Edwin Cardona a Atlético Nacional no es imposible: SEMANA conoció reveladores detalles

En las primeras jornadas, era apenas normal que no se le viera en el ritmo que se le conoció y lo llevó a ser requerido por la Selección Colombia. Por eso se le dio un compás de espera, en busca de que su ‘magia’ saliera a flote en favor de un América necesitado de un creativo de su talla.

Finalmente, el 2024 solo sirvió para certificar que Cardona no cumplió con las expectativas que le trazaron en Cali y con el término de la primera parte del año, no era viable que se mantuviera en la plantilla, además, porque según lo pudo conocer SEMANA por fuentes cercanas al club, el salario que devengaba no era fácil de pagar.