Estrella del Real Madrid estalló contra sus compañeros tras la derrota en Champions: “faltó luchar”

“Es difícil analizar justo después… agresividad, creatividad, en el fondo, la que tenemos siempre. Luchar un poco más. En la segunda parte demostramos más ganas, pero en la primera estuvimos peor, es evidente. Queremos ganar, claro que sí, porque sabemos con qué colores jugamos. Pero no pasa nada. Ánimo, seguir trabajando y a preparar el siguiente partido. Seguir ”, indicó el portero que jugó el partido por la lesión de Thibaut Courtois.

“Nos toca analizar la primera parte ahora, pero fue mala, está claro. Toca analizarlo con más detenimiento y mejorar. Aunque casi no hay tiempo: hay muchos partidos y toca ganar ”, agregó Lunin.

Dejando atrás el sorprendente resultado, el arquero se mostró feliz de volver a disputar minutos con el primer equipo, y qué mejor forma de hacerlo que en el torneo más importante del mundo como lo es la Champions League. No obstante, le mandó un mensaje a su compañero Courtois para que se recupere lo más pronto posible.

“Feliz porque he vuelto a jugar. Pero, por otro lado, ánimo a Thibaut, que se recupere. Lo más importante hoy era ganar, no lo logramos y obviamente no puedo estar feliz. Queremos vencer siempre y da igual quién esté en el campo. El equipo está por delante de todo”, finalizó Lunin.