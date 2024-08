Falcao García y Millonarios separan caminos: Alberto Gamero destapa realidad del atacante en Liga Betplay

Ahora, pasado un tiempo prudente, se refirió nuevamente al malestar de su estrella, de la que dijo: “Falcao estuvo con el cirujano y solo va a realizar trabajos de campo, pero sin oposición para que no se vaya a lastimar nuevamente. Banguero no lo han entregado, tuvo una dolencia muscular en el último partido”.

“Queremos jugar, no es fácil entrenar con 15 o 20 días sin competencia, pero los jugadores son conscientes que saben que debemos mejorar, si se presenta la posibilidad de Villavicencio sería muy bueno, no me lo han confirmado, pero me gusta, es un estadio bonito y está cercano a nuestra afición y eso es importante también”, finalizó criticando tan poca continuidad de la Liga.