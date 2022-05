Federación Colombiana de Fútbol se pronunció sobre el caso de Ímer Machado

Los dos árbitros colombianos, Ímer Machado y Óscar Julián Ruíz se han visto envueltos en polémica durante los últimos días, luego que se conociera que la FIFA, a través de su Comité de Ética, los investiga por presunto acoso y abuso sexual en Colombia.

El diario inglés The Guardian fue el encargado de revelar dicha información el pasado miércoles, en la que aseguran que los árbitros retirados Óscar Julián Ruiz, hoy instructor de la Fifa, e Imer Machado, jefe del arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), son los involucrados en dichas denuncias.

“Óscar Julián Ruiz, colombiano que arbitró los mundiales de 2002, 2006 y 2010, y se desempeña como instructor de la Fifa desde junio de 2011, ha sido acusado de acoso sexual por 11 presuntas víctimas y más de 30 testigos. Imer Machado, director de la Comisión de Árbitros de la FCF, también enfrenta denuncias de abuso y acoso sexual por parte de 14 presuntas víctimas y testigos”, publicó el medio mencionado.

A dicha solicitud por el rotativo, un miembro del Comité de Ética respondió de manera tajante: “Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la Fifa, independiente, está investigando el asunto... Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”.

Oscar Julián Ruiz e Imer Machado, investigados por abuso sexual. - Foto: Getty Images

Ante el gran revuelo que ha generado la noticia, desde la Federación Colombiana de Fútbol, se pronunciaron con respecto al caso de Machado, pues este es el director de la Comisión de Árbitros de la FCF.

Comunicado Oficial FCF

La Federación Colombiana de Fútbol, FCF, se permite informar y precisar que:

1. Respecto a los señalamientos de presuntas conductas de lesión o puesta en peligro la libertad o integridad sexual de un tercero por parte del señor Ímer Lemuel Machado Barrera, mediante auto del 12 de agosto de 2020 la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol abrió de oficio, investigación preliminar.

2. En virtud de lo anterior se convocó al quejoso para que, si era de su interés, rindiera testimonio y aportara elementos probatorios que permitieran continuar con la actuación disciplinaria.

3. Teniendo en cuenta que el presunto interesado no compareció y atendiendo la norma superior y demás complementarias, así como el archivo de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se procedió a concluir el caso ante la imposibilidad procesal de continuar con la misma.

4. Es de resaltar que dicha actuación se realizó en el marco de la misionalidad y la competencia de la entidad y la Comisión Disciplinaria.

“Los detalles son asquerosos”

Romain Molina, periodista de The Guardian y coautor de una investigación de presuntos casos de abuso sexual en el fútbol mundial, ha descrito este jueves más detalles sobre lo expuesto en días pasados y que sirvió para que se diera a conocer que el máximo ente del fútbol (Fifa), estaría investigando a dos de los árbitros que tuvieron paso por el fútbol colombiano.

“Tengo toda la evidencia, la primera vez que intenté leerlo no pude terminar, es tan horrible que fue un poco complicado. Los detalles son asquerosos, y mucha gente confirma eso. Iban a fiestas, emborrachaban a la gente y se aprovechaban de ellos. Hay conversaciones de otros árbitros que confirman lo que pasó con Hárold Perilla, hoy está en manos de la Fiscalía”, dijo el comunicador.

“El caso en Colombia es uno de los más graves y más sólidos que he visto en mi vida, no sé por qué la Fiscalía lo ha archivado, nunca han dicho que ellos no lo han hecho”, reiteró.

Se espera que en los próximos días o semanas, el Comité de Ética de la FIFA resuelva el caso de los dos reconocidos jueces.