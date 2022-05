Fifa investiga a dos árbitros colombianos por acoso y abuso sexual

Este lunes se generó revuelo por una investigación que lleva a cabo el máximo ente del fútbol (Fifa), en su Comité de Ética, donde están investigando graves denuncias de posible acoso y abuso sexual por parte de árbitros colombianos.

El diario inglés The Guardian fue el encargado de revelar dicha información, en la que aseguran que los árbitros retirados Óscar Julián Ruiz, hoy instructor de la Fifa, e Imer Machado, jefe del arbitraje de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), son los involucrados en dichas denuncias.

“Óscar Julián Ruiz, colombiano que arbitró los mundiales de 2002, 2006 y 2010, y se desempeña como instructor de la Fifa desde junio de 2011, ha sido acusado de acoso sexual por 11 presuntas víctimas y más de 30 testigos. Imer Machado, director de la comisión de árbitros de la FCF, también enfrenta denuncias de abuso y acoso sexual por parte de 14 presuntas víctimas y testigos”, publicó el medio mencionado.

A dicha solicitud por el rotativo, un miembro del Comité de Ética respondió de manera tajante: “Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la Fifa independiente está investigando el asunto... Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”.

El reconocido diario recordó, además, la grave denuncia que enfrentó en el año 2019 Óscar Julián Ruiz, quien fue señalado por Hárold Perilla, otro colegiado que fue víctima.

Allí citan que este último volvió a realizar un llamado el pasado 7 de marzo, donde aseguró que en Colombia ya se había denunciado el hecho en varios medios de comunicación. “Alega que Ruiz abusó sexualmente y acosó a varios árbitros más y algunos afirman que también obligó a otros a tener relaciones sexuales con él para que obtuvieran un ascenso”, dijo el diario.

Y completó con Machado: “Otro exárbitro internacional, también ha sido acusado de abuso y acoso sexual, incluidas afirmaciones de que tocó el pene y los testículos de otro oficial frente a otras personas. Se entiende que el fiscal general de Colombia está considerando revisar el caso a la luz de la nueva evidencia”.

La confesión de Perilla en 2019

“Óscar Julián Ruiz, desde 2007 hasta que me retiré, me acosó. Me pedía que tuviera relaciones con él y si quería llegar lejos en el arbitraje tenía el camino y ya sabía qué hacer: tener una relación con él. No dejaba ningún momento para poder molestarme, decirme cosas morbosas”, contó Perilla.

Uno de los hechos puntuales que contó Perilla fue cuando no aceptó que Ruiz lo tocara. “En una pretemporada intentó tomarme los testículos y la cola, no me dejé y eso me generó un problema grande con él. Me mandó la mano sobre la pierna y se la quité. Me tuve que retirar, pero con la impotencia de no poder denunciar”, manifestó el juez.

Perilla explicó que Ruiz le prometía que si accedía a favores sexuales le podía ayudar con su carrera, pero que él nunca aceptó, por lo que su labor profesional se vio truncada.

“Yo le dije que quería pitar la final de un Mundial bajo mis méritos. No tengo la necesidad de favores sexuales para lograr lo de mi trabajo”, contó el denunciante.

Además, dijo que en una fiesta de los árbitros, Ruiz intentó abusar de él. “Yo no tomo, pero Julián me dio un par de tragos, pero mis amigos gracias a Dios me protegieron. Tengo testigos de que me quería meter a la habitación”, explicó.

La víctima también reveló que todos los ofrecimientos fueron en persona, por lo que no tenía pruebas personales. “Muy inteligente. Nunca dejó un chat ni un mensaje, pero personalmente lo hacía (los acosos)”.