Luis Díaz sigue callando bocas en Inglaterra; esta vez a goleador del Manchester United

A pocas horas de afrontar una nueva final con el Liverpool, Luis Díaz sigue robándose las miradas en el fútbol inglés. El colombiano ha firmado brillantes actuaciones tanto en Premier, como en Champions League, lo que ha hecho que tanto, cuerpo técnico, compañeros y jugadores históricos se rindan a sus pies.

Pero esa imagen que proyecta ahora, no es la misma que tenía desde su llegada a suelo inglés, pues luego de su paso por el Porto, muchos no conocían sus cualidades y no tenían mucha fe en lo que podría lograr con los reds. Sin embargo, poco a poco, con el correr de los partidos, el extremo cafetero fue cerrando esa brecha, pasando de ser una promesa a ser un jugador consolidado y de alto calibre.

Liverpool enfrentará a Chelsea por el título de la FA Cup - Foto: PA Images via Getty Images

El último en sorprenderse con su grato presente fue el exdelantero búlgaro Dimitar Berbatov, quien tuvo un paso brillante por la Premier League, vistiendo los colores del Fulham, Manchester United y otros equipos. El histórico jugador reconoció en las últimas horas que no tenía mucha fe con la llegada de Díaz, pero con el paso del tiempo fue cambiando su idea.

“Es increíble, tenía mis dudas cuando lo ficharon, el Liverpool ya tenía una gran delantera y pensé que sería difícil para él encontrar su sitio en el equipo, pero me está demostrando que estaba equivocado y se integra perfectamente en el equipo”, dijo Berbatov en charla con Betfair.

El búlgaro resaltó el baluarte que se ha convertido Díaz para el Liverpool con sus grandes actuaciones en cancha. “Está marcando grandes goles. En la primera parte estaban absolutamente perdidos, y luego, gracias a Díaz, consiguieron darle la vuelta”.

Finalmente, Berbatov lanzó contundente mensaje a Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, de cara a la final del domingo con Chelsea por la FA Cup. El exjugador aseguró que Díaz tiene que ser titular si o si y más por el calibre del juego. “Cuando se trata de la final, seguro que tiene que ser titular en sus últimas actuaciones, tiene una gran energía, ha sumado goles y tiene muy buenos movimientos. Creo que merece ser titular en la final, a ver si Klopp está de acuerdo”.

Por su segundo título

Después de la emocionante final de la Copa de la Liga el pasado 27 de febrero, con victoria para el Liverpool en los penales (11-10) contra el Chelsea, ambos equipos se dan cita de nuevo en la final de la prestigiosa FA Cup este sábado 14, en Wembley.

Para Colombia y los seguidores del Luis Díaz, la hora del compromiso será las 10:45 a. m. con transmisión de ESPN y Star +. El extremo cafetero ha sido, desde la previa del juego, gran atractivo por el fantástico presente que lleva con los reds desde su arribo, tanto así, que fue incluido como protagonista en la publicidad generada por las redes del torneo para la conmemoración de los 150 años del trofeo.

El Liverpool tiene la posibilidad de sumar el segundo trofeo de la temporada a las vitrinas de Anfield, dos semanas antes de la final de Liga de Campeones contra el Real Madrid.

El Chelsea, por su parte, solo opta ya a este título y buscará la revancha contra los reds después de la final de la Copa de la Liga. Por si hicieran falta más alicientes para los blues, esta es su tercera final consecutiva en este trofeo, habiendo encajado sendas derrotas en 2020 (2-1 contra el Arsenal) y 2021 (1-0 contra el Leicester).

Si bien en los últimos años el Liverpool ha ido sumando varios trofeos diferentes a su palmarés, la FA Cup se le resiste al club red desde 2006: en aquella ocasión eliminaron al Chelsea en semifinales y se enfrentaron al West Ham en la final, logrando un agónico empate en el 90+1 con un disparo lejano de Steven Gerrard e imponiéndose 3-1 en los penales.

La última final para los reds fue en 2012, contra el Chelsea. El brasileño Ramires y el costamarfileño Didier Drogba adelantaron a los blues y, pese al gol de Andy Carroll para el Liverpool, la Copa se quedó en Londres (2-1).