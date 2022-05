No le perdonan a James elegir al Liverpool para la final de la UCL: duro reclamo en España

Incierto es el panorama de James Rodríguez sobre su futuro deportivo; por el momento, se sabe que se encuentra en Medellín en el proceso de recuperación de una lesión que sufrió en Catar y ha sido relacionado con diversos equipos para seguir su carrera profesional.

Lejos de figurar deportivamente, el 10 de la Selección Colombia ha sido noticia durante los últimos días por declaraciones que ha realizado y que han generado malestar para varios sectores.

En un live que realizó junto al basquetbolista colombiano Jaime Echenique, el mediocampista de la Selección Colombia decidió realizar una dinámica con sus seguidores en la que les ponían a elegir entre dos personajes o clubes.

La figura del Liverpool tiene historia con el Everton, donde tuvo paso James. - Foto: Getty Images / Everton

Cuando James fue cuestionado por la final de la Champions League, la cual será entre Real Madrid y Liverpool, muchos esperaban que el cafetero eligiera a la casa blanca por su pasado allí; sin embargo, el futbolista se inclinó por los reds, equipo donde milita su compatriota y amigo, Luis Díaz.

“Quiero que quede campeón el Liverpool, tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos, pero quiero que gane Lucho (Díaz)”, dijo el jugador.

Su respuesta generó revuelo en las redes sociales y entre los espectadores de la transmisión que esperaban otra.

Ante las constantes críticas por parte de seguidores del Real Madrid y demás, James volvió a transmitir este miércoles 11 de mayo para hablar del tema y charlar con sus seguidores.

En otro live que duró un poco más de una hora, James inició hablando sobre la polémica en las últimas horas, mostrándose un poco molesto. “Si yo decía que ganaba Real Madrid, iban a salir a decir que por qué no apoyaba a Lucho. Todo lo que digo es polémica. En este momento Lucho es mi amigo, mi compañero. El que gane, estaré contento”, dijo el jugador cafetero.

“Llevo al Real Madrid en el corazón. En Real Madrid tengo varios amigos, allá está Ancelotti”, agregó.

James mostró su malestar con lo publicado por algunos medios en las últimas horas sobre su elección. “No tiene nada de malo que quiera que gane Lucho. Arman cosas donde no hay, no dije nada de malo. Si no hablan de mí... No hay que confundir las cosas. Si a Lucho le va bien, nos va bien a todos”.

El volante aseguró que más allá de lo publicado en medios, en España e Inglaterra tergiversaron sus palabras, creando un ambiente en su contra.

Finalmente, el presagio de James no estuvo errado y en el país del Real Madrid la prensa no dejó pasar por alto lo expresado por el cafetero. Un acérrimo hincha y periodista del cuadro blanco tomó partido sobre las declaraciones e hizo duros reclamos a Rodríguez.

Fue el reconocido periodista deportivo Tomás Roncero, del Diario AS, quien aseguró que el colombiano no había entendido la importancia de su paso por el conjunto merengue y le acusó despecho: “James Rodríguez me parece que es un chico con mucha calidad, pero que no entendió lo que era el Real Madrid. Lo que no puede hacer es hablar desde el despecho, y tiene despecho”.

Finalmente, Roncero intentó darle un consejo al colombiano sobre cómo podría haber manejado la situación, en la que asegura podría alejar la confrontación: “Podía haberlo hecho al revés, yo voy con el Madrid, ‘con mi Madrid donde he estado’, y luego sí, ‘si gana Liverpool me alegraré por mi compatriota Luis Díaz, que está en una gran temporada y lo ha fichado el Liverpool’ y queda como Dios en las dos partes, pero claro, lo fácil es confrontación”.