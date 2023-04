Fórmula 1 en Colombia: se reactivó la posibilidad del circuito en Barranquilla, así sería

Aunque el automovilismo no sea el deporte insignia de Colombia, sí tiene muchos seguidores que le siguen la pista sin importar si hay o no representación nacional. El último cafetero que llegó a la élite fue Juan Pablo Montoya, de ahí en adelante ha habido otros exponentes, pero ninguno con la transcendencia que tuvo el corredor bogotano.

Los Montoya siguen dando de qué hablar en el automovilismo mundial. - Foto: Video @FIAFormula3 // Getty Images

Ahora, Tatiana Calderón y Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo, dan pasos agigantados en categorías menores para algún día llegar a la Fórmula 1. Aunque el camino de ellos es largo, Colombia estaría más cerca de lo esperado de tener automovilismo de la élite en las calles del país, gracias al ambicioso deseo de Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.

Fórmula Directa, medio que sigue la actualidad del deporte motor, en días pasados hizo una publicación sobre las ciudades que estarían siendo contempladas para ser incluidas: “La F1 tiene sobre la mesa una serie de Grandes Premios que podrían incorporarse al calendario: Londres, Kyalami (Sudáfrica), Hanoi (Vietnam), Hong Kong, Corea del Sur, Barranquilla (Colombia), Gran Premio en México distinto al de CDMX (rotaría con el Hermanos Rodríguez).

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - March 31, 2023 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Jaimi Joy - Foto: REUTERS/Jaimi Joy

“En total, Liberty Media tiene sobre la mesa más de 35 propuestas para albergar un Gran Premio. Stefano Domenicali quiere tan solo 7 Grandes Premios europeos de un total de 24 o 25 que espera para 2024″, añadieron a la información donde una ciudad de Colombia, aparece entre el listado de posibilidades.

Es todo un honor que @NoticiasCaracol, líder informativo en Colombia, se haya hecho eco de la noticia que compartimos ayer sobre la posibilidad de que Barranquilla albergue un GP de #F1.



🇨🇴 Ojalá llegue la Fórmula 1 a Colombia. ¡A lucharlo, hermanos!pic.twitter.com/wQKikyxx7W — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) April 23, 2023

Jaime Pumarejo, quien ha venido dándole forma al tema, habló con Blu Radio y, tras meses sin novedad en esta propuesta, reiteró: “Colombia tiene las posibilidades de hacer un gran premio en Barranquilla. Le pusimos el Gran Premio del Caribe para insertarnos en el gran Caribe, pero la otra realidad es que este gran premio es de todo el país.

Además, el mandatario habló de la fecha en la que estaría estipulado hacerse: “Si nos juntamos todos, es una gran oportunidad de mostrarle al mundo que Colombia tiene más que ofrecer y eso significa crecimiento. Estamos hablando de un premio que iniciaría a cinco años, hacia el 2026-2027. Debemos tener tiempo para adecuar la ciudad, no solo Barranquilla, sino Cartagena y Santa Marta”.

Jaime Pumarejo se encargó de anunciar el proyecto para traer la Fórmula 1 a Colombia. - Foto: Captura video Iván Duque

Por otra parte, dio detalles de cómo sería el circuito diseñado por las calles de la arenosa: “El modelo como lo estamos montando es que no se necesiten recursos públicos para que esta carrera sea viable. La infraestructura que se necesite es un circuito callejero, así que serían inversiones en mejorar vías existentes o en adecuarlas, al tiempo, cualquier infraestructura que se necesite; yo he solicitado que no sea para la Fórmula 1, sino que sea para otra cosa que se pueda utilizar dos o tres semanas para la Fórmula 1″.

Para concluir, informó que la FIA hace unas exigencias sobre los boxes o pits, estos ya estarían pensados por Pumarejo así: “un edificio multipropósito, que puede ser utilizado 50 semanas al año como un centro cultural y educativo (...) Lo que vamos viendo es qué se necesita en el momento adecuado”.

“La mayoría de la inversión es privada. Estos premios tienen una inversión importante en boletería, patrocinios, paquetes turísticos”, cerró.