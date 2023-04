‘Tino’ Asprilla sigue desatado con Daniel Quintero y Jorge Iván Ospina, los quiere “enjaular”

La nueva gran polémica en el fútbol colombiano empezó hace un par de semanas, cuando en el Atanasio Girardot de Medellín debió darse el juego entre Atlético Nacional y América de Cali. Aquel día, la barra popular Los del Sur generó desmanes al interior del estadio, dando para que varios actores revivieran una polémica que parecía estar ya cerrada.

A grandes rasgos, lo más grave que se ha tocado en los últimos días es la incidencia de las ‘barras bravas’ en los equipos, cómo los clubes les proporcionan ciertos beneficios y de qué manera dar control a las malas prácticas. Todo, sabiendo que el fútbol debería ser un espacio de unión al que cualquier persona podría ir sin sentir miedo alguno.

Así quedó la zona sur del Atanasio Girardot tras los disturbios de la barra Los Del Sur - Foto: Jaime Pérez - El Colombiano

Aunque en el ideal la idea de que todo sea armonía es la esperada, se ha visto que en el último tiempo en Colombia eso no se cumple, por el contrario, se han masificado los actos vandálicos en muchas de las plazas del país sin discriminación de equipo. Por esta razón, la Dimayor ha citado a reuniones para revisar el caso.

Los más recientes casos sucedidos, dieron pie para que se convocara una asamblea en el máximo ente para buscar una solución a este panorama que ha dejado una gran mancha en el FPC. Allí, salió a relucir una propuesta inesperada, que marcaría para muchos amantes al deporte un retroceso absoluto.

Bajo este panorama, la Dimayor solicitó al Gobierno Nacional el regreso de las mallas protectoras en los estadios, así como era antes, esto para evitar que se presenten las invasiones en los campos de juego. El retorno de las mallas todavía es un punto debatible, y, aunque hace parte de la Ley 1270 de 2009 y el Decreto 1717 de 2010, el Gobierno es el que debe autorizar si se vuelven a utilizar o no en los escenarios deportivos.

Aunque el tema en cuestión debería ser algo netamente deportivo, al ser los estadios un bien público, los mandatarios también tienen voz y voto en la polémica. Daniel Quintero, Alcalde de Medellín, dijo tras saber de la propuesta: “Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega”.

Daniel Quintero,Jorge Ivan Ospina - Foto: SEMANA

Al igual que el mandatario de Antioquia, el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, se pronunció, mostrando reacio a poner nuevamente mallas en los estadios, tal y como estaban antes del Mundial Sub-20 celebrado en el país: “Yo estoy en desacuerdo con las vallas, yo no estoy de acuerdo con enjaular a la hinchada, eso es un fracaso y en Cali no lo voy a hacer”.

El ‘Tino’ Asprilla, que ha estado en un constante rifirrafe durante las últimas semanas con Daniel Quintero por todo lo sucedido con Atlético Nacional, durante un programa de ESPN del cual hace parte, lanzó un mensaje directo a los dos alcaldes cuando le contaron lo dicho por Ospina: “A los que tienen que enjaular es a esos 2″.

Además, señaló que “todo el país debe tirar para el mismo lado”, refiriéndose a que no se puede llegar a un consenso si las posiciones de unos y otros son tan alejadas. El exjugador estuvo sumamente molesto con Quintero por llegar a Bogotá en medio de la polémica donde se colocó la camiseta de Nacional.

“Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club @nacionaloficial vetar de por vida a #quinterocalle le merece respeto total a la institución, es el primer paso a seguir y dar ejemplo al FPC, le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del Verde”, escribió el exjugador en su cuenta de Twitter.