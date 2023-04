Hincha del Junior terminó cacheteado en el Metropolitano tras dárselas de vivo robando un beso

Los últimos partidos del Junior de Barranquilla han permitido que la hinchada del cuadro rojiblanco recobre su alegría. El equipo de la ciudad atlanticense, en algún momento, alcanzó a ser colero de la tabla de posiciones y la indignación de los asistentes era total; no obstante, la llegada de ‘Bolillo’ Gómez hace un poco más de un mes cambió todo el panorama.

Ahora, tras algunos juegos ganados, se ubicaron de mejor forma en la clasificación y, de seguir así, estarían metiéndose en la pelea por la clasificación a las finales del primer semestre. Durante el juego más reciente con Jaguares, triunfaron sobre los minutos finales quedando con 21 puntos, instalados como séptimos.

Junior de Barranquilla de 'Bolillo' Gómez alcanzó el sexto triunfo de la temporada. - Foto: Twiiter: @JuniorClubSA

Ahora bien, esa alegría al interior del campo se trasladó durante el pasado sábado a las tribunas del Metropolitano. Una de las imágenes que más llamó la atención y rápidamente se volvió viral tuvo a un fanático del Junior que tomó por sorpresa a una muchacha para darle un beso. El hombre, esperando una buena respuesta, quedó atónito cuando ella le pegó una cachetada.

La imagen, que quedó registrada por la transmisión oficial en el entretiempo, no fue compartida el mismo día por quienes la vieron en vivo. No obstante, en el inicio de la presente semana no la dejaron pasar por alto, también porque resaltaron la belleza de la mujer que en principio era el centro de atención de la toma hecha por Win Sports.

Compro ese usuario de Instagram al que lo tenga por favor y si es tuitera mejor dejarlo así, gracias y estoy atento en el dm pic.twitter.com/1p63ShF2Ut — Jorgito Di Zeo (@jorgito_her01) April 24, 2023

“De las...”

Desde tiempo atrás se ha sabido que Hernán Darío Gómez es un personaje particular del fútbol colombiano, siempre suele sorprender con su manera de ser y en algunas ocasiones las respuestas a cuestionamientos son inesperadas.

Actualmente, dirigiendo al Junior de Barranquilla, se le ha visto tener una que otra reacción airada con sus jugadores, debido a que estos ejecutan de mala manera determinada acción y desatan su ira. Recientemente, el atacante Luis Sandoval lo hizo molestar y emitir un “malp...”, producto de un cobro de un tiro penal que pudo significar victoria para los rojiblancos.

Días atrás, recién cuando empezaba su mandato en Barranquilla, fue Fredy Hinestroza quien desató la rabia del entrenador, por patear un balón sin sentido por los aires del Metropolitano. El antioqueño, aunque trata de contenerse, no puede aceptar esas fallas de sus dirigidos y posteriormente los reprende.

Durante el más reciente sábado en la noche, por fortuna todo o casi todo salió de la manera que ‘Bolillo’ lo planteó, ganaron ante Jaguares por la fecha 15 de la Liga colombiana, teniendo paciencia para alcanzar el triunfo en la segunda parte con un gol agónico.

En medio del partido se registró una disputa entre hinchas del equipo Junior de Barranquilla, en el estadio Metropolitano. - Foto: Tomada de Red de Apoyo

Aunque celebró todo el juniorismo, Jaguares sobre el último minuto del partido tuvo una opción clarísima de gol, tanto que esta pegó en el palo y, para fortuna de los locales, terminó el rebote en las manos del golero Jefferson Martínez, quien acabó el sufrimiento de los tiburones.

Sobre esa jugada en particular, el entrenador fue consultado en la rueda de prensa pospartido, donde no utilizó palabra alguna para describir lo que sintió en ese momento de tensión; no obstante, un gesto característico del día a día en Colombia, dio a entender su padecimiento que lo tuvo literalmente “de las...”.

El entrenador del Junior describió lo que sintió en la última jugada del partido. - Foto: Captura de pantalla: You Tube DIMAYOR, rueda de prensa minuto 12:47

Tras esa respuesta, tanto periodistas que acudieron a la rueda de prensa como el mismo entrenador, no pudieron contener las risas por la inesperada respuesta de Gómez. Cabe recordar que, de haber entrado ese balón, Junior no estaría celebrando la victoria con la que se metió en la pelea por las finales a escasas fechas del final.