Daniel Quintero aumenta la polémica y responde al ‘Tino’ Asprilla: “tomando cerveza y echando tiros al aire”

Daniel Quintero, alcalde de la ciudad de Medellín, y el exjugador Faustino ‘Tino’ Asprilla, se han visto envueltos en un rifirrafe durante los últimos días, y que tuvo de por medio al Atlético Nacional, equipo que ha estado en el ojo de la crítica tras los actos violentos que protagonizaron sus barras organizadas en el estadio Atanasio Girardot.

Tras los hechos presentados en el estadio Atanasio Girardot, donde fanáticos se enfrentaron a la Fuerza Pública, el mandatario expresó lo siguiente: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

Daniel Quintero, rueda de prensa. Bogotá, abril 19 de 2023. Foto: Guillermo Torres-Revista SEMANA. - Foto: Guillermo Torres

Sus palabras generaron molestia en la directiva de Nacional, que ‘no le comió’ cuento y se puso en la búsqueda de estadio para sus próximos juegos por Copa Libertadores y Liga BetPlay. “Cuál es el amor que tienen por el equipo, posiblemente si el alcalde no presta el estadio tendremos que ir como parias buscando otra cancha, bien sea en el país, incluso se contempla también hacerlo fuera de Colombia. Hay que recordarle al alcalde que el estadio no es prestado, es alquilado”, expuso el presidente del club.

Para bajar los ánimos, el alcalde de Medellín expuso las dos ideas que se plantean para llegar a un acuerdo en esta gran polémica. “Venimos con la misión de que vuelva el fútbol a la ciudad. Tenemos dos retos: poner de acuerdo a dos grupos de tono beligerante: pido a la organización Ardilla Lülle que les diga a los directivos que reconozcan la importancia de un lenguaje asertivo con el equipo de la barra más grande del país, y a la barra, no usar la violencia como mecanismo para resolver las diferencias; tercero, tienen que sentarse en la mesa”, dijo a los medios.

“Los dirigentes deben cuidar el lenguaje y las barras ser más inteligentes. Deben ponerse de acuerdo. Si una parte se porta mal, termina mal. Si logramos eso, habrá fútbol”, agregó.

Tras la imagen polémica, Quintero fue objeto de críticas por parte de grandes referentes del club. El primero en hacerlo fue el exdelantero Faustino ‘Tino’ Asprilla, quien al ver la imagen arremetió contra el mandatario, tildándolo de “payaso”.

“Le pido encarecidamente a dueños y dirigentes del club @nacionaloficial vetar de por vida a #quinterocalle le merece respeto total a la institución, es el primer paso a seguir y dar ejemplo al FPC, le debería de dar vergüenza ponerse la camisa del Verde”, escribió el exjugador en su cuenta de Twitter.

COLLECCHIO, ITALIA - 10 DE MAYO: Faustino Asprilla asiste a la rueda de prensa del Parma FC para la presentación de la camiseta conmemorativa del 20 aniversario de la victoria de la Recopa de la Uefa el 10 de mayo de 2013 en Collecchio, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) - Foto: Getty Images

Ahora, días después de las álgidas palabras del Tino Asprilla, el alcalde Daniel Quintero decidió responder y hacer énfasis en las palabras del exjugador que tuvo paso por Atlético Nacional.

Quintero aseguró que no le respondió a Asprilla por redes porque “él no es el que maneja su cuenta de Twitter, lo hace Carlos Escobar, quien es integrante del Centro Democrático”.

Para el mandatario, los trinos hechos en la cuenta del exfutbolista a veces no son siquiera tenidos en cuenta por el propio jugador. “A veces le preguntan (al Tino) por qué trinó tal cosa y él responde, ‘ah, yo no sabía...’ tomando cerveza y haciendo tiros al aire”, agregó.

Para finalizar, Quintero le mandó un consejo a Asprilla y otro ídolo de Nacional como John Jairo Trellez, quien también lo criticó. “Al Tino Asprilla y a Tréllez les digo que manejen su propia cuenta de Twitter”.