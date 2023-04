En medio de la polémica, James Rodríguez respondió tajante a la oferta de Botafogo, ¿hay luz verde?

El volante James Rodríguez sigue dando de qué hablar con respecto a lo que será su futuro en lo profesional. El colombiano, quien hace dos semanas le dijo adiós al Olympiacos de Grecia, ha estado en la órbita de varios equipos durante los últimos días, creando altas expectativas de cara a lo que viene.

En Europa, Sudamérica e incluso Asia se han lanzado al ruedo para contar con el talento del volante 10. Equipos como el Besitkas de Turquía, Persib Bandung de Indonesia y Botafogo de Brasil, han sido hasta el momento los pretendientes para el cafetero que viene de tener una temporada llena de altibajos en Grecia.

James Rodríguez actualmente se encuentra sin equipo. - Foto: Everton FC via Getty Images

Bajo este panorama, uno de los clubes que más ha insistido por su fichaje ha sido el Botafogo de Brasil, equipo que viene haciéndole ojos desde hace varios meses, incluso antes de su llegada al Olympiacos.

El conjunto Fogao, como es apodado este club, ya ha puesto las condiciones sobre la mesa por medio del empresario John Textor. Sin embargo, en las últimas horas de este martes, se confirmó desde Brasil que el mediocampista de la Selección Colombia ya habría dicho que no.

El jugador, junto a su círculo cercano, no consideró la oferta del club carioca por las bajas pretensiones económicas que ofrece. La propuesta de este club trataba de un valor fijo por mes y variables en el contrato por desempeño en la cancha —participación en goles y partidos disputados—, que aumentaría el salario mensual de acuerdo con lo que mostrara el colombiano en la cancha.

James Rodríguez permanece sin equipo luego de acabar el vínculo con Olympiacos. - Foto: Getty Images

No obstante, para el club carioca no todo está perdido, pues según fuentes brasileñas, el empresario John Textor se lanzará al ruedo con una segunda oferta para intentar convencer al colombiano de venir al fútbol sudamericano, algo que no hace desde que vistió los colores de Banfield en Argentina.

Vale la pena tener presente que James viene bajo de continuidad en las últimas semanas, pues si bien arrancó de buena manera su temporada con Olympiacos, con el correr de los partidos su titularidad fue desapareciendo, por las lesiones y aparentemente por estar en desacuerdo con las decisiones del técnico.

Con el equipo del Pireo, James jugó 23 partidos, en los que anotó cinco goles y aportó seis asistencias.

James Rodríguez dejó al Olympiacos tras llegar a un mutuo acuerdo. - Foto: Captura Pantalla YouTube Olympiacos FC.

Los hinchas del Olympiacos no perdonan su salida

Con el título ya lejano, la hinchada del Olympiacos, denominada Gate 7, expresó su inconformidad mediante un comunicado, señalando que hubo varios jugadores que generaron altas expectativas, pero que no cumplieron en lo absoluto con lo esperado.

Allí aparece el nombre de James Rodríguez, a quien señalaron de concentrarse en otras cosas ajenas al fútbol. En el texto se lee que era habitual ver al colombiano “en los clubes de striptease todos los sábados en la noche”.

Por otro lado, Gate 7 señaló a la estrella brasileña Marcelo, quien según ellos “fue de vacaciones al club”. Tanto James, como Marcelo, fueron señalados de no respetar la camiseta del club, pues “no ofrecieron ni lo más mínimo de lo que los aficionados esperaban de ellos” y los tildaron de “jugadores indignos de vestir la camiseta del Olympiacos”.

Por lo pronto, el colombiano ha dejado ver pocas pistas de lo que será su futuro. En redes sociales recientemente publicó un par de fotos donde se le ve entrenando de cara a lo que puede venir en su carrera profesional.