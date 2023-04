Carlos Antonio Vélez arremete contra James Rodríguez y le saca al ruedo otros escándalos

La prematura despedida de James Rodríguez del fútbol griego todavía tiene bastante tela por cortar. El colombiano no salió en los mejores términos y acumuló otro contrato más que no cumple en su totalidad desde que llegó a Europa.

Justo cuando la tensión con Olympiacos parecía cosa del pasado, la barra Gate 7 destapó una escandalosa versión en la que, según ellos, el colombiano asistía a clubes de striptease en Grecia.

Según cuenta el grupo de hinchas del cuadro rojiblanco, tanto James como el brasileño Marcelo fueron señalados de no respetar la camiseta del club, pues “no ofrecieron ni lo más mínimo de lo que los aficionados esperaban de ellos” y los tildaron de “jugadores indignos de vestir la camiseta del Olympiacos”.

James Rodríguez y Marcelo llegaron casi al tiempo a Olympiacos. - Foto: AP/Thanassis Stavrakis

Este señalamiento ha llegado rápidamente a Colombia, donde no falta el debate entre aquellos que defienden al volante cucuteño y los que le siguen cobrando la decadencia de su carrera deportiva desde aquel día en el que decidió no continuar en el Bayern Múnich para volver al Real Madrid.

Uno de los más críticos con James ha sido Carlos Antonio Vélez, que este martes opinó al respecto de esta nueva revelación que hacen desde territorio griego. “A mí realmente eso no me sorprende”, arrancó en su famosa columna de opinión de Palabras Mayores.

“Al contrario, creo que son más las cosas que hace y menos las que dicen que hace. Muy pocas veces se le ha mostrado la cara que tiene fuera del campo, pero él puede hacer con su vida privada lo que quiera siempre y cuando no afecte lo profesional. Eso es vida privada afectando la vida pública”, lanzó.

Carlos Antonio Vélez, periodista deportivo. - Foto: Guillermo Torres /Semana

Para Vélez lo que haga James con su carrera no importaría si la Selección Colombia no se viera perjudicada. “¿Se va a jugar en Indonesia? Pues vaya a jugar en Indonesia. Lo que pasa es que todos los días no lo untan aquí en la Selección. Si él no fuera considerado, porque en este momento no lo merece, pues que haga de su vida lo que quiera y que juegue donde le dé la gana”, apuntó.

“En un sector del periodismo le hacen la vida fácil. Se le pondera lo que debería ser criticado, se le oculta lo que hace mal y se señala a quienes todo el día ponemos la pica en Flandes”, aseguró.

En ese sentido, consultó la hemeroteca y enumeró los escándalos en los que se ha visto envuelto el volante colombiano incluso cuando pasaba por su mejor momento en el fútbol europeo. “Si yo le sacara todas las cosas que James ha hecho... y no porque yo solo las sepa, las sabe todo el mundo”.

Nada de lo q dicen en Grecia me sorprende… ejemplos varios!!! pic.twitter.com/2rUjkCMjH9 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) April 25, 2023

Carlos Antonio puso como ejemplo un caso del 2015, después de una sonada derrota ante el Atlético de Madrid, “era el cumpleaños de CR7 y él invitó a Kevin Roldán. James se fue en muletas a danzar por allá”.

“El 14 de febrero de ese mismo año, El Mundo publica ‘Alberto Garrido: el guardián de las noches del Madrid’ con una foto en la que él (Alberto Garrido) aparece con James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Arranca la crónica, cuenta toda la historia y abajo aparece jugando juegos de video en la casa de James el propio Garrido, que era el dueño de la noche”, recuerda el periodista.

El colombiano compartió camerino con el luso en el Real Madrid. - Foto: Getty Images

Por último, Vélez reseña otro escándalo que el colombiano protagonizó en Ibiza en 2019. “The Sun publicó unas fotografías de él en un yate donde aparece él con sus amigotes y amigotas. Entonces, ¿eso les parece nuevo y sorpresivo? Él con su vida privada puede hacer lo que le dé la gana, siempre y cuando no afecte su vida profesional y aquí está claro que afecta lo profesional”, agregó.

“Lo de James no era brillante, tanto que la decisión del club hace rato era no renovarle contrato, según me cuentan desde Grecia. Si le quieren ayudar, ayúdenle con la verdad y no haciéndole la vida fácil en lo deportivo para la Selección”, concluyó.