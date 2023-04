Iván René Valenciano se desquitó y le cantó sus verdades a Sebastián Viera: “que se retire ya”

Después de una larga temporada alejado de los micrófonos, Iván René Valenciano regresó a la radio como panelista. El exdelantero del Junior y la Selección Colombia opinó sobre la actualidad del fútbol colombiano e incluso le mandó un mensaje directo al uruguayo Sebastián Viera, quien hace unos días había hablado del final de su historia con el conjunto barranquillero.

A la pregunta sobre quién debe ser el dueño del arco juniorista, Valenciano no dudó de su respuesta y eligió a Jefferson Martínez por encima del capitán. “Para mí, que se retire enseguida, de una vez”, lanzó el Bombardero en el Vbar.

Aunque ambos hacen parte de la historia grande del Junior, han tenido varios cruces ante los medios de comunicación y su relación no es la mejor. Muestra de eso es que el exfutbolista barranquillero considere que el ciclo de Viera como arquero y referente del equipo rojiblanco ya terminó, aunque tenga contrato vigente hasta finales del 2024.

Sebastián Viera en un choque con Jader Valencia. - Foto: NurPhoto via Getty Images

“¿Ahondar más? No, ya está bueno. Muchas gracias Viera, que te vaya bien, dedicate a preparar arqueros. Felicitaciones por todo lo que diste en Junior, pero ahora está Jefferson Martínez, merece la oportunidad y el fútbol es eso”, agregó Valenciano.

El arquero uruguayo, de 40 años, arrancó el 2023 siendo titular y lo siguió siendo bajo las órdenes de Hernán Darío Gómez, sin embargo, una desafortunada lesión le hizo perder el puesto con Martínez, que ha respondido a la confianza del cuerpo técnico.

Aun cuando Viera todavía sigue en recuperación, el ‘Bolillo’ ya avisó que no le dará prioridad para que vuelva directamente al once inicial, por lo que su continuidad para el segundo semestre se ha puesto en entredicho, toda vez que desde su tierra natal lo estuvieron buscando en los últimos años y ha preferido quedarse en Colombia por la cantidad de minutos que suma semestre a semestre.

Martínez ha dado buenas sensaciones como guardián del arco. - Foto: Twitter: @JuniorClubSA

Viera ya visualiza el retiro

Viera ya completa más de diez años defendiendo el arco del Junior. Desde su llegada en 2011, el jugador charrúa ha levantado siete títulos, siendo tres de ellos de Liga Betplay.

Pase lo que pase, se irá siendo una leyenda del club, razón por la que considera que después del 2024 llegará el momento de separar sus caminos. “Este o no esté, voy a tener el sentimiento por Junior, tengo tatuaje con los campeonatos logrados y siempre estará en mi corazón”, dijo en una reciente entrevista con los medios oficiales del club barranquillero.

El año entrante, Junior cumplirá el centenario de su fundación, al tiempo que llegará a su final el contrato con Viera. “Bueno no sé, en la tribuna voy a estar, no sé en qué posición estaré. Algo he conseguido y he hecho en la historia del club, eso es lo más lindo. No sé todavía qué pasará el año siguiente. Tengo contrato hasta diciembre, vamos a respetarlo, pero después veremos que hacemos”, afirmó.

Sebastián Viera ha estado en Junior desde el año 2011. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Sobre lo que puede venir después de colgar los guantes, Viera aseguró que todavía no lo ha decidido. “Hace tres años estoy organizándome, preparando para cuando llegue ese día (el del retiro). El jugador de fútbol tiene una vida hasta que deje de jugar y otra nueva cuando decide dejar de jugar. He estudiado para ser manager deportivo, estudio para hacer periodismo, estudié la carrera de director técnico, pero no me apasionó y la dejé”, explicó.

“Estoy tranquilo con la decisión que voy a tomar, cada vez estoy más cansado. Por más que me apasione el fútbol para estar y vivirlo como yo lo vivo, tengo que estar 100% apasionado y cada vez la lucecita de la vela está cada vez más apagada. Llegaré a diciembre con la luz prendida, pero cuando se esté por apagar la apagaré yo”, sentenció.