Boca Juniors repatriaría a un colombiano para salir de la crisis que vive: le saldría gratis

Uno de los clubes más populares de Argentina y Sudamérica está pasando por un presente bastante tormentoso. Boca Juniors, desde hace un par de meses, no encuentra el rumbo, constantemente pierde sus compromisos tanto de liga Argentina como de Copa Libertadores. Actualmente, marcha 17 y está lejos de dar la pelea por el título.

Hace un par de semanas, aun consiguiendo títulos en su estadía como técnico, fue expulsado por la directiva del equipo Hugo Ibarra. Buscando una mejora absoluta para el xeneize, trajeron a Jorge Almirón para hacerse cargo de la plantilla que tiene buenos nombres, pero no trabajo a la altura del equipo que representan.

Frank Fabra fue capitán de Boca Juniors durante el paso de Hugo Ibarra como DT. - Foto: Getty Images

Con ese déficit al interior del equipo, Boca estaría buscando desde ya la manera de robustecer su nómina para el futuro y un colombiano que ya estuvo en el equipo entraría en los planes. La información que era desconocida hasta las últimas horas fue sacada a la luz por dos importantes medios de Argentina que dijeron el nombre.

En ESPN F90, el periodista Diego Monroig señaló sin rodeos: “En junio, debe regresar Jorman Campuzano de su préstamo. Boca quizás tenía pensado renovar el préstamo o buscarle un nuevo destino. Sin embargo, Almirón dijo ‘no, no, traelo que lo quiero’. Lo dirigió en Atlético Nacional y lo quiso llevar a San Lorenzo”.

Pasadas algunas horas desde aquella revelación, el mismo jugador habló de esa posibilidad y dijo: “Tuve la oportunidad de trabajar con el profe Jorge Almirón en Atlético Nacional. Fue poco tiempo, pero lo conozco muy bien y sé lo entregado que es a su trabajo. Es muy inteligente y le va a dar muchas cosas buenas a Boca”.

Cabe recordar que Campuzano ya tuvo un paso por el cuadro de Buenos Aires. Fue entre 2019 y 2022, donde tuvo dos referentes que ayudaron a su crecimiento, sabiendo que llegó apenas con 21 años a un grande del continente: “Me apoyé muchísimo en Cali Izquierdoz, que era mi capitán, y en Román. Él me dijo que pensara bien lo que quería hacer y que todo iba a pasar”.

Jorman Campuzano le protesta al árbitro Fernando Rapallini por una infracción durante el partido disputado en la Bombonera. ( Marcelo Endelli / POOL / AFP) - Foto: AFP

Finalmente, demostrando que siente afinidad por regresar aun sin entablar conversaciones con los directivos, dijo: “Si algún día tengo la posibilidad de volver, quiero dar lo mejor de mí y volver a ser ese Jorman Campuzano que jugó con Russo. Yo sé de mis condiciones y quiero devolverle a Boca lo que me dio, porque me apoyó en mi peor momento. Todavía no me he comunicado con Boca ni con Jorge Almirón, no sé si me considera o no. Pero si me llama Román... ahí voy”.

Actualmente, el volante de 26 años hace parte del Giresunspor de Turquía. Allí ha tenido bastante ritmo de competencia y buenas actuaciones, mismas que le han permitido ser llamado a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. Sus últimos juegos con el equipo nacional, se dieron en medio de los amistosos de inicio de año donde no hubo llamado de los habituales titulares.

En los cuatro años de historia que Jorman sumó con Boca, alcanzó la cifra de 97 partidos disputados, donde logró marcar dos goles y proporcionar cuatro asistencias de gol. De darse la posibilidad de ser repatriado, volvería a compartir plantel con sus compatriotas Sebastián Villa y Frank Fabra, con quienes era titular indiscutido en su momento.